Primeira Minions Run é realizada em Fortaleza no próximo domingo, 19

Foto: Divulgação Ponto Org Fortaleza vai receber a Minions Run

Primeira edição da Minions Run no Brasil será realizada em Fortaleza, no próximo domingo, 19 de outubro, no Shopping Iguatemi Bosque. Com provas de 5k e caminhada de 2k para adultos e criança, proposta é garantir diversão para toda a família.

O evento, em alusão aos personagens da Universal Studios, tem quatro opções de kits exclusivos: Kevin, Bob, Stuart e Phil. Inscrição tem opção individual e kit combo com quatro kits.

Kits incluem camisetas temáticas, números de peito e sacochilas, além da medalha especial que será entregue ao final da prova.

Além das medalhas para todos os participantes, a corrida também irá premiar os campeões no geral dos 5k.



A corrida é realizada pela Ponto Org Eventos, promotora de corridas como Top Gun, Trolls, Chaves, Wally e Bob Esponja, em parceria com a Universal Studios.

Valores do 2º lote:

Kit Individual: R$ 169,90 + taxa

Kit Combo (4 kits): R$ 639,80 + taxa

Serviço

Minions Run - Fortaleza

Data: 19 de outubro – domingo

Local: Shopping Iguatemi Bosque. Endereço: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz.

Largada: 6h



Inscrições podem ser feitas no site da Ticket Sports.