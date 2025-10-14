Logo O POVO+
Primeira Minions Run é realizada em Fortaleza no próximo domingo, 19

Evento será realizado no dia 19 de outubro, no Shopping Iguatemi Bosque, com as provas de 5k e caminhada de 2k para adultos e crianças
Fortaleza vai receber a Minions Run (Foto: Divulgação Ponto Org)
Primeira edição da Minions Run no Brasil será realizada em Fortaleza, no próximo domingo, 19 de outubro, no Shopping Iguatemi Bosque. Com provas de 5k e caminhada de 2k para adultos e criança, proposta é garantir diversão para toda a família. 

O evento, em alusão aos personagens da Universal Studios, tem quatro opções de kits exclusivos: Kevin, Bob, Stuart e Phil. Inscrição tem opção individual e kit combo com quatro kits. 

Kits incluem camisetas temáticas, números de peito e sacochilas, além da medalha especial que será entregue ao final da prova.

Além das medalhas para todos os participantes, a corrida também irá premiar os campeões no geral dos 5k.

A corrida é realizada pela Ponto Org Eventos, promotora de corridas como Top Gun, Trolls, Chaves, Wally e Bob Esponja, em parceria com a Universal Studios.

Valores do 2º lote:
Kit Individual: R$ 169,90 + taxa
Kit Combo (4 kits): R$ 639,80 + taxa

Serviço

Minions Run - Fortaleza
Data: 19 de outubro – domingo
Local: Shopping Iguatemi Bosque. Endereço: Av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz.
Largada: 6h

Inscrições podem ser feitas no site da Ticket Sports. 

