Primeira Minions Run é realizada em Fortaleza no próximo domingo, 19
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
Primeira Minions Run é realizada em Fortaleza no próximo domingo, 19
Evento será realizado no dia 19 de outubro, no Shopping Iguatemi Bosque, com as provas de 5k e caminhada de 2k para adultos e crianças
Primeira edição da Minions Run no Brasil será realizada em Fortaleza, no próximo domingo, 19 de outubro, no Shopping Iguatemi Bosque. Com provas de 5k e caminhada de 2k para adultos e criança, proposta é garantir diversão para toda a família.
O evento, em alusão aos personagens da Universal Studios, tem quatro opções de kits exclusivos: Kevin, Bob, Stuart e Phil. Inscrição tem opção individual e kit combo com quatro kits.
Kits incluem camisetas temáticas, números de peito e sacochilas, além da medalha especial que será entregue ao final da prova.
Além das medalhas para todos os participantes, a corrida também irá premiar os campeões no geral dos 5k.
A corrida é realizada pela Ponto Org Eventos, promotora de corridas como Top Gun, Trolls, Chaves, Wally e Bob Esponja, em parceria com a Universal Studios.