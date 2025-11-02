Dia D da corrida quer mobilizar 30 mil corredores

Foto: JÚLIO CAESAR Dia D da corrida em Fortaleza mira recorde no Strava

Pelo menos 30 mil pessoas correndo no mesmo dia em Fortaleza. Em qualquer horário ou lugar. Essa é a ideia da campanha "Vem Correr em Fortaleza", fazer o Dia D da corrida na capital cearense. Iniciativa visa mostrar para o Brasil que Fortaleza é a "capital da corrida de rua".

A realização é da Nova Letra Eventos Criativos. "Nós vamos apresentar para a prefeitura e a ideia é que a gente faça essas concentrações, todas as regionais sejam ocupadas", explica Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra. "O que vai valer nesse dia é a gente bater o recorde no Strava de 30mil pessoas correndo na Cidade no mesmo dia", explica.

Uma corrida descentralizada e flexível, permitindo que as pessoas corram onde quiserem — em casa, na rua, ou em pontos turísticos. Desafio não terá quilometragem ou premiação específica, mas terá kit com camisetas e sacolas por um valor simbólico. Proposta quer arrecadar 60 toneladas de alimentos ou ração para doação.

"Tem muita gente que nunca correu também. Então, é começar a correr para isso. Primeiro, o espaço público você pode usar ao redor da Lagoa da Maraponga, pode usar a Avenida Central do Conjunto Ceará, pode correr na Praia do Futuro, onde você mora, no centro da cidade", detalha.

A organização da campanha Vem Correr em Fortaleza esteve na última semana na Expo Maratona do Porto, feira esportiva realizada anualmente antes da Maratona do Porto, em Portugal, para promover internacionalmente o turismo de corrida em Fortaleza.

A Nova Letra também participa do evento para divulgar a tradicional 21K Terra da Luz, que será no dia 14 de dezembro próximo, e a primeira edição da Maratona 42K Terra da Luz - Fortaleza de Costa a Costa, que será nos primeiros dias de maio de 2026.

/// Beira Mar disputada

Neste domingo, 2, dois eventos de corrida são realizados na região da Beira Mar: o Circuito de Corridas Caixa (largada no Aterro da Praia de Iracema) e a Corrida da PRF (largada na altura Espigão do Náutico). As provas têm diferença no horário de largada e percursos que não se cruzam.

/// Corrida infantil Chinela, Menino!

Próximo domingo, 9, serão pelo menos três grandes corridas: Bota pra Correr (Aterro da Praia de Iracema), 7ª Meia Maratona Cometa (Centro de Eventos do Ceará) e Circuito Desbrava II (North Shopping Joquéi).