Dia D da corrida quer mobilizar 30 mil corredores

Campanha "Vem Correr em Fortaleza" será realizada no próximo ano, ainda sem data definida
Pelo menos 30 mil pessoas correndo no mesmo dia em Fortaleza. Em qualquer horário ou lugar. Essa é a ideia da campanha "Vem Correr em Fortaleza", fazer o Dia D da corrida na capital cearense. Iniciativa visa mostrar para o Brasil que Fortaleza é a "capital da corrida de rua".
A realização é da Nova Letra Eventos Criativos. "Nós vamos apresentar para a prefeitura e a ideia é que a gente faça essas concentrações, todas as regionais sejam ocupadas", explica Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra. "O que vai valer nesse dia é a gente bater o recorde no Strava de 30mil pessoas correndo na Cidade no mesmo dia", explica.
Uma corrida descentralizada e flexível, permitindo que as pessoas corram onde quiserem — em casa, na rua, ou em pontos turísticos. Desafio não terá quilometragem ou premiação específica, mas terá kit com camisetas e sacolas por um valor simbólico. Proposta quer arrecadar 60 toneladas de alimentos ou ração para doação.
"Tem muita gente que nunca correu também. Então, é começar a correr para isso. Primeiro, o espaço público você pode usar ao redor da Lagoa da Maraponga, pode usar a Avenida Central do Conjunto Ceará, pode correr na Praia do Futuro, onde você mora, no centro da cidade", detalha.
A organização da campanha Vem Correr em Fortaleza esteve na última semana na Expo Maratona do Porto, feira esportiva realizada anualmente antes da Maratona do Porto, em Portugal, para promover internacionalmente o turismo de corrida em Fortaleza.
A Nova Letra também participa do evento para divulgar a tradicional 21K Terra da Luz, que será no dia 14 de dezembro próximo, e a primeira edição da Maratona 42K Terra da Luz - Fortaleza de Costa a Costa, que será nos primeiros dias de maio de 2026.
Neste domingo, 2, dois eventos de corrida são realizados na região da Beira Mar: o Circuito de Corridas Caixa (largada no Aterro da Praia de Iracema) e a Corrida da PRF (largada na altura Espigão do Náutico). As provas têm diferença no horário de largada e percursos que não se cruzam.
Próximo domingo, 9, serão pelo menos três grandes corridas: Bota pra Correr (Aterro da Praia de Iracema), 7ª Meia Maratona Cometa (Centro de Eventos do Ceará) e Circuito Desbrava II (North Shopping Joquéi).
