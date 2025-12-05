Relatório Strava: corrida lidera mas caminhada avança

Foto: Adobe Stock/v.senkiv 20% dos atletas inscritos na Maratona de Fortaleza são de fora do Ceará, incluindo de outros países

A corrida lidera, com o aumento significativo de eventos, mas a caminhada está em ascensão. A Geração Z está se movimento mais, buscando comunidades no esporte e gastando com atividades físicas. Informações são do Strava, aplicativo para pessoas ativas com mais de 180 milhões de usuários em 185 países, que lançou nessa quarta-feira, 3, seu 12º Relatório Anual de Tendências do Ano no Esporte.

Pesquisa une bilhões de atividades da comunidade global do Strava com dados de pesquisa de mais de 30.000 pessoas (usuários e não-usuários do Strava). Globalmente, a Geração Z tem 75% mais probabilidade do que a Geração X de dizer que sua principal motivação para o exercício é uma corrida ou prova. Veja dados do relatório sobre o estilo de vida ativo no Brasil.

Dados do 12º Relatório Anual do Strava

Os seis esportes mais praticados no Brasil

Corrida Caminhada Ciclismo Treino Treinamento com Pesos Pedalada de Mountain Bike

Principais tênis por quantidade de atletas que fazem upload no Brasil

Olympikus Corre Asics Novablast Adidas Adizero

Registro de treinos

89% dos usuários do Strava no Brasil registram treinos diretamente no aplicativo Garmin Apple Health

No Brasil, a geração Z aumentou significativamente seu registro em provas no Strava

Maratona

Brasil: 123%

Global: 33%

Meia Maratona

Brasil: 77%

Global: 31%

10K

Brasil: 62%

Global: 39%

5K

Brasil: 74%

Global: 38%

A Geração Z investiu tempo (e dinheiro) em exercícios

32% da geração Z no Brasil diz que planeja gastar mais com fitness em 2026 e 68% disseram que esperam usar mais o Strava no ano que vem;

No Brasil, 68% da geração Z disseram que preferem gastar dinheiro com equipamentos do que com um encontro;

56% dos entrevistados brasileiros veem os clubes de corrida como um bom lugar para conhecer pessoas;

64% dos brasileiros iriam a um treino como primeiro encontro contra apenas 18% afirmando que não iriam de jeito nenhum;

Os clubes de corrida aumentaram em 8,6 vezes em 2025.

Os segmentos de corrida mais tentados no Brasil