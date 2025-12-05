Relatório Strava: corrida lidera mas caminhada avança

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
A corrida lidera, com o aumento significativo de eventos, mas a caminhada está em ascensão. A Geração Z está se movimento mais, buscando comunidades no esporte e gastando com atividades físicas. Informações são do Strava, aplicativo para pessoas ativas com mais de 180 milhões de usuários em 185 países, que lançou nessa quarta-feira, 3, seu 12º Relatório Anual de Tendências do Ano no Esporte.
Pesquisa une bilhões de atividades da comunidade global do Strava com dados de pesquisa de mais de 30.000 pessoas (usuários e não-usuários do Strava). Globalmente, a Geração Z tem 75% mais probabilidade do que a Geração X de dizer que sua principal motivação para o exercício é uma corrida ou prova. Veja dados do relatório sobre o estilo de vida ativo no Brasil.
Dados do 12º Relatório Anual do Strava
Os seis esportes mais praticados no Brasil
Corrida
Caminhada
Ciclismo
Treino
Treinamento com Pesos
Pedalada de Mountain Bike
Principais tênis por quantidade de atletas que fazem upload no Brasil
Olympikus Corre
Asics Novablast
Adidas Adizero
Registro de treinos
89% dos usuários do Strava no Brasil registram treinos diretamente no aplicativo
Garmin
Apple Health
No Brasil, a geração Z aumentou significativamente seu registro em provas no Strava
Maratona
Brasil: 123%
Global: 33%
Meia Maratona
Brasil: 77%
Global: 31%
10K
Brasil: 62%
Global: 39%
5K
Brasil: 74%
Global: 38%
A Geração Z investiu tempo (e dinheiro) em exercícios
32% da geração Z no Brasil diz que planeja gastar mais com fitness em 2026 e 68% disseram que esperam usar mais o Strava no ano que vem;
No Brasil, 68% da geração Z disseram que preferem gastar dinheiro com equipamentos do que com um encontro;
56% dos entrevistados brasileiros veem os clubes de corrida como um bom lugar para conhecer pessoas;
64% dos brasileiros iriam a um treino como primeiro encontro contra apenas 18% afirmando que não iriam de jeito nenhum;
Os clubes de corrida aumentaram em 8,6 vezes em 2025.