Logo O POVO+
Relatório Strava: corrida lidera mas caminhada avança
Comentar
Foto de Ana Rute Ramires
clique para exibir bio do colunista

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Relatório Strava: corrida lidera mas caminhada avança

12º Relatório Anual de Tendências do Ano no Esporte do Strava foi divulgado nessa quarta-feira, 3. Vejas tênis e relógios mais usados
Comentar
20% dos atletas inscritos na Maratona de Fortaleza são de fora do Ceará, incluindo de outros países (Foto: Adobe Stock/v.senkiv)
Foto: Adobe Stock/v.senkiv 20% dos atletas inscritos na Maratona de Fortaleza são de fora do Ceará, incluindo de outros países

A corrida lidera, com o aumento significativo de eventos, mas a caminhada está em ascensão. A Geração Z está se movimento mais, buscando comunidades no esporte e gastando com atividades físicas. Informações são do Strava, aplicativo para pessoas ativas com mais de 180 milhões de usuários em 185 países, que lançou nessa quarta-feira, 3, seu 12º Relatório Anual de Tendências do Ano no Esporte.

Pesquisa une bilhões de atividades da comunidade global do Strava com dados de pesquisa de mais de 30.000 pessoas (usuários e não-usuários do Strava). Globalmente, a Geração Z tem 75% mais probabilidade do que a Geração X de dizer que sua principal motivação para o exercício é uma corrida ou prova. Veja dados do relatório sobre o estilo de vida ativo no Brasil. 

Dados do 12º Relatório Anual do Strava 

Os seis esportes mais praticados no Brasil

  1. Corrida
  2. Caminhada
  3. Ciclismo
  4. Treino
  5. Treinamento com Pesos
  6. Pedalada de Mountain Bike

Principais tênis por quantidade de atletas que fazem upload no Brasil

  1. Olympikus Corre
  2. Asics Novablast
  3. Adidas Adizero

Registro de treinos

  1. 89% dos usuários do Strava no Brasil registram treinos diretamente no aplicativo 
  2. Garmin 
  3. Apple Health

No Brasil, a geração Z aumentou significativamente seu registro em provas no Strava

Maratona

  • Brasil: 123%
  • Global: 33%

Meia Maratona

  • Brasil: 77%
  • Global: 31%

 10K

  • Brasil: 62%
  • Global: 39%

5K

  • Brasil: 74%
  • Global: 38%

A Geração Z investiu tempo (e dinheiro) em exercícios

  • 32% da geração Z no Brasil diz que planeja gastar mais com fitness em 2026 e 68% disseram que esperam usar mais o Strava no ano que vem;
  • No Brasil, 68% da geração Z disseram que preferem gastar dinheiro com equipamentos do que com um encontro;
  • 56% dos entrevistados brasileiros veem os clubes de corrida como um bom lugar para conhecer pessoas;
  • 64% dos brasileiros iriam a um treino como primeiro encontro contra apenas 18% afirmando que não iriam de jeito nenhum;
  • Os clubes de corrida aumentaram em 8,6 vezes em 2025.

Os segmentos de corrida mais tentados no Brasil

  1. Tiro 1km - Parque Ibirapuera (Portão 4 ao Planetário) (São Paulo)

  2. Do Skate até a Sucuri (São Paulo)

  3. Vai e volta na Sucuri - Anti-Horário (São Paulo)

  4. João Cordeiro ao espigão da Des. Moreira (Fortaleza)

  5. Tiro Bem-ti-vi (Belo Horizonte)

 

Foto do Ana Rute Ramires

Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da corrida está aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?