Desafio Limiar abre calendário de corridas de rua de 2026 em Fortaleza

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
O Track&Field Experience Desafio Limiar IV abre o calendário de corridas oficiais em Fortaleza no dia 11, segundo domingo de janeiro. Evento será realizado no Colosso Fortaleza. Com patrocínio da Porto Saude, corrida terá percursos de 3km, 6km e 12km.
Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. Serão premiados do 1° ao 3° geral feminino e masculino nas três distâncias 3km, 6km e 12km.
Abertura será às 4 horas. Aquecimento está marcado para 5h30min, com largada às 5h45min e premiação às 7h30min.
Kit conta com camiseta thermodry, bag T&F + brindes de parceiros. Entrega de kits será no dias 9 e 10 de janeiro, das 10h às 22h, na Loja Track&Field, no RioMar Fortaleza, na rua Desembargador Lauro Nogueira, 2169, Papicu.