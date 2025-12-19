Desafio Limiar abre calendário de corridas de rua de 2026 em Fortaleza

Foto: Jhonata Dias Desafio Limiar em 2025, no Colosso

O Track&Field Experience Desafio Limiar IV abre o calendário de corridas oficiais em Fortaleza no dia 11, segundo domingo de janeiro. Evento será realizado no Colosso Fortaleza. Com patrocínio da Porto Saude, corrida terá percursos de 3km, 6km e 12km.

Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha de participação. Serão premiados do 1° ao 3° geral feminino e masculino nas três distâncias 3km, 6km e 12km.

Abertura será às 4 horas. Aquecimento está marcado para 5h30min, com largada às 5h45min e premiação às 7h30min.

Kit conta com camiseta thermodry, bag T&F + brindes de parceiros. Entrega de kits será no dias 9 e 10 de janeiro, das 10h às 22h, na Loja Track&Field, no RioMar Fortaleza, na rua Desembargador Lauro Nogueira, 2169, Papicu.

Serviço

Track&field Experience Desafio Limiar IV

Quando: domingo, 11 de janeiro

Local: Colosso Fortaleza. Rua Hermenegildo de Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz, Fortaleza, CE.

Valor: R$169,90

Inscrições: https://link-prod.tfsports.com.br/events/desafio-limiar-iv-02510101412