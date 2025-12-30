Foto: Claudemillson Silva e Wilker Rocha Dos 55 mil inscritos na 100ª São Silvestre, 499 são cearenses

A Corrida Internacional de São Silvestre chega a sua centésima edição nesta quarta, dia 31 de dezembro de 2025. Dos 55 mil inscritos, 499 são do Ceará, segundo a organização do evento. Conheça dois corredores que moram na terrinha e estarão na tradicional prova, em São Paulo.

A profissional da Educação Física, Carla Thomazette, 38, corre há mais de 10 anos, mas sempre teve uma vida ativa. "Sempre tive muito contato com esportes, na verdade, não lembro de estar sem atividade física em nenhuma fase da minha vida", conta.

É a primeira vez de Carla na prova centenária. Para a atleta, correr essa edição tão especial "da corrida mais famosa e tradicional do Brasil é realmente um sonho". "Quero celebrar cada km, com o coração cheio de gratidão pela saúde, pela corrida e por um ano repleto de conquistas. Não poderia fechar o ano de forma mais especial", compartilha.

Foto: Claudemilson Silva A profissional da Educação Física, Carla Thomazette, 38, vai participar da 100ª São Silvestre

Ela conta que se organiza para participar da prova desde o ano passado. "Sabia que não seria fácil conseguir a inscrição, mas deu certo", conta. A corredora diz que alguns amigos também estavam animados para participar, mas não conseguiram a vaga.

"Vim pra correr sozinha, mas com 55 mil pessoas ao meu redor. Estou muito animada pra viver esse momento", celebra. Para viver essa experiência tão esperada, ela vai fantasiada de cangaceira.

O engenheiro de produção Hermano Bezerra, 44, pratica corrida há oito anos, mas a preparação para provas de corrida começou há quatro. Ano passado, ele também decidiu entrar no triatlhon.

"Na corrida, comecei com um grupo da empresa onde trabalho até hoje, me identifiquei com o esporte e decidi em 2022 dedicar de verdade, buscar assessoria, seguir planilha e orientação profissional", detalha.

Essa vai ser a primeira participação na São Silvestre "pela alusão aos 100 anos de prova e pela máxima de quem sempre pergunta a qualquer corredor: já correu a São Silvestre?". "É a prova mais tradicional do país, mais bem divulgada na grande mídia e acredito ser importante constar no curriculum de qualquer corredor do Brasil", frisa.

Foto: Wilker Rocha Aventura Urbana O engenheiro de produção Hermano Bezerra, 44, vai participar da 100ª São Silvestre

Hermano costuma viajar para fazer maratonas em outros locais, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Olinda, João Pessoa e a Meia do Sol, em Natal.

Segundo ele, a expectativa para vencer a famosa subida da avenida Brigadeiro é "a melhor possível", após o planejamento que segue desde 2024. "Estou indo sozinho, mas tem um grupo de amigos que irei encontrar lá", diz.

30 mil inscritos na 100ª São Silvestre são de São Paulo

Do total de participantes, 55% são do estado sede da prova, com 30.362 inscritos. Rio de Janeiro (3.064), Minas Gerais (2.590) e Paraná (2.571) seguem entre os estados com mais participantes. A 100ª edição também reunirá aproximadamente 4.600 atletas internacionais, sendo a maioria da Alemanha, dos Estados Unidos e da Espanha.

A edição deste ano terá a maior premiação de sua história com R$ 295.160 em prêmios. Os seis melhores colocados no masculino e no feminino receberão a premiação, com os campeões levando para casa R$ 62.600 cada.