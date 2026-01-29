Foto: Inga/ Adobe Stock Creatina supera whey protein e é o suplemento alimentar mais consumido pelos brasileiros

A creatina passou o whey protein e se tornou o suplemento mais consumido do País. Hoje, 19,8% da população brasileira consomem suplementação esportiva. Dos que consomem, 74,1% tomam creatina e 59,9%, whey protein.

Dados são da Pesquisa AtlasIntel - Consumo de suplementos e prática esportiva no Brasil, divulgada esta semana. Conforme o levantamento, quase 80% dos que não consomem dizem que considerariam usar no futuro.

Dos que fazem uso dos suplementos, 65,9% afirmam que a motivação é saúde/bem-estar. Razões também incluem principalmente ganho de massa muscular (49,8%), mais energia/disposição (44,1%), performance esportiva (26%), emagrecimento/definição (20,2%) e recuperação muscular (19,6%).

Creatina, whey protein e outros: suplementos mais consumidos

Creatina - 74,1%

Whey protein - 59,9%

Vitaminas e minerais - 35,6%

Magnésio - 24,7%

Ômega-3 - 24,1%

Colágeno - 16,1%

Melatonina - 9,6%

Isotônico - 8,8%

Pré-treino - 4,5%

Probióticos - 4,4%

BCAA - 0,3%

Outros - 1,1%

Marcas de suplementos mais conhecidas

Growth Supplements - 48,5%

Max Titanium - 37,8%

Integralmedica - 23%

Dux Nutrition - 16,8%

Vitafor - 15%

Atlhetica Nutrition - 10,6%

Pura Vida - 10,6%

Wepink - 7,5%

Bold - 7,1%

Essential Nutricion - 6,6%

Urso (cimed) - 5,1%

Adaptogen - 4,2%

Guday - 2,2%

Marcas de suplementos mais utilizadas

Integralmedica - 33,6%

Max Titanium - 27,8%

Growth Supplements - 26,74%

Vitafor - 10,9%

Dux Nutrition - 10,5%

Bold - 7%

Essential Nutricion - 6,5%

Pura Vida - 5%

Atlhetica Nutrition - 4,3%

Adaptogen - 1,7%

Urso (cimed) - 1,3%

Wepink - 0,9%

Guday - 0,2%

Nunca utilizou nenhuma - 22%

Marcas de sumplemento preferidas dos brasileiros



Integralmedica - 29,7%

Growth Supplements - 24,6%

Max Titanium - 20%

Dux Nutrition - 8,1%

Vitafor - 7,1%

Pura Vida - 4,1%

Essential Nutricion - 2,2%

Bold - 1,9%

Urso (cimed) - 1,7%

Adaptogen - 0,5%

Atlhetica Nutrition - 0,1%

Guday - 0,1%



O que é mais importante na hora de comprar a suplementação

Custo-benefício - 61%



Confiança na marca - 34,1%



Preço acessível 28,4%



Indicação médica ou nutricional - 22,2%



Qualidade percebida do produto - 21,8%



Sabor - 19,4%



Resultados esperados - 15,2%



Facilidade de encontrar - 4,8%



Promoçções - 3,1%



Praticidade de uso - 1,1%



Sustentabilidade - 0,3%



Outros - 2,9%

O canal online já é dominante: 62,9% dos consumidores compram suplementos pela internet, e 59,8% preferem comprar diretamente no site oficial da marca. No varejo físico, as farmácias seguem como o principal ponto de compra (66,5%).

A pesquisa também evidencia a força das redes sociais na construção de marca: Guday (71,2%) e Wepink (59%) são conhecidas quase exclusivamente via influenciadores e plataformas sociais. Por outro lado, ambas as marcas lideram em insatisfação por quem já consumiu: 51% ficaram muito insatisfeitos com a Wepink e 25% no caso da Guday.



Dos que declararam que não consomem, 45,8% diz achar muito caro. Outros afirmam ter falta de disciplina/esquecimento (16,4%), não precisa/considera a alimentação suficiente (15,9%) e não confia na qualidade dos suplementos oferecidos (14,9%).

Público-alvo foi a população brasileira adulta com amostra de 1.289 respondentes. A metodologia da coleta de dados utilizada na pesquisa foi recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).