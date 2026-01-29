Logo O POVO+
Creatina supera whey como suplemento mais consumido no Brasil; veja marcas
Foto de Ana Rute Ramires
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Creatina supera whey como suplemento mais consumido no Brasil; veja marcas

Resultados são da Pesquisa AtlasIntel sobre prática esportiva e consumo de suplementos. Veja marcas mais conhecidas, as mais usadas e as preferidas
Creatina supera whey protein e é o suplemento alimentar mais consumido pelos brasileiros (Foto: Inga/ Adobe Stock)
Foto: Inga/ Adobe Stock Creatina supera whey protein e é o suplemento alimentar mais consumido pelos brasileiros

A creatina passou o whey protein e se tornou o suplemento mais consumido do País. Hoje, 19,8% da população brasileira consomem suplementação esportiva. Dos que consomem, 74,1% tomam creatina e 59,9%, whey protein. 

Dados são da Pesquisa AtlasIntel - Consumo de suplementos e prática esportiva no Brasil, divulgada esta semana. Conforme o levantamento, quase 80% dos que não consomem dizem que considerariam usar no futuro.

Dos que fazem uso dos suplementos, 65,9% afirmam que a motivação é saúde/bem-estar. Razões também incluem principalmente ganho de massa muscular (49,8%), mais energia/disposição (44,1%), performance esportiva (26%), emagrecimento/definição (20,2%) e recuperação muscular (19,6%).

Creatina, whey protein e outros: suplementos mais consumidos

  1. Creatina - 74,1%
  2. Whey protein - 59,9%
  3. Vitaminas e minerais - 35,6%
  4. Magnésio - 24,7%
  5. Ômega-3 - 24,1%
  6. Colágeno - 16,1%
  7. Melatonina - 9,6%
  8. Isotônico - 8,8%
  9. Pré-treino - 4,5%
  10. Probióticos - 4,4%
  11. BCAA - 0,3%
  12. Outros - 1,1%

Marcas de suplementos mais conhecidas

  1. Growth Supplements - 48,5%
  2. Max Titanium - 37,8%
  3. Integralmedica - 23%
  4. Dux Nutrition - 16,8%
  5. Vitafor - 15%
  6. Atlhetica Nutrition - 10,6%
  7. Pura Vida - 10,6%
  8. Wepink - 7,5%
  9. Bold - 7,1%
  10. Essential Nutricion - 6,6%
  11. Urso (cimed) - 5,1%
  12. Adaptogen - 4,2%
  13. Guday - 2,2%

Marcas de suplementos mais utilizadas

  1. Integralmedica - 33,6%
  2. Max Titanium - 27,8%
  3. Growth Supplements - 26,74%
  4. Vitafor - 10,9%
  5. Dux Nutrition - 10,5%
  6. Bold - 7%
  7. Essential Nutricion - 6,5%
  8. Pura Vida - 5%
  9. Atlhetica Nutrition - 4,3%
  10. Adaptogen - 1,7%
  11. Urso (cimed) - 1,3%
  12. Wepink - 0,9%
  13. Guday - 0,2%
  14. Nunca utilizou nenhuma - 22%

Marcas de sumplemento preferidas dos brasileiros 

  1. Integralmedica - 29,7%
  2. Growth Supplements - 24,6%
  3. Max Titanium - 20%
  4. Dux Nutrition - 8,1%
  5. Vitafor - 7,1%
  6. Pura Vida - 4,1%
  7. Essential Nutricion - 2,2%
  8. Bold - 1,9%
  9. Urso (cimed) - 1,7%
  10. Adaptogen - 0,5%
  11. Atlhetica Nutrition - 0,1%
  12. Guday - 0,1%

O que é mais importante na hora de comprar a suplementação

  • Custo-benefício - 61%
  • Confiança na marca - 34,1%
  • Preço acessível 28,4%
  • Indicação médica ou nutricional - 22,2%
  • Qualidade percebida do produto - 21,8%
  • Sabor - 19,4%
  • Resultados esperados - 15,2%
  • Facilidade de encontrar - 4,8%
  • Promoçções - 3,1%
  • Praticidade de uso - 1,1%
  • Sustentabilidade - 0,3%
  • Outros - 2,9%

O canal online já é dominante: 62,9% dos consumidores compram suplementos pela internet, e 59,8% preferem comprar diretamente no site oficial da marca. No varejo físico, as farmácias seguem como o principal ponto de compra (66,5%).

A pesquisa também evidencia a força das redes sociais na construção de marca: Guday (71,2%) e Wepink (59%) são conhecidas quase exclusivamente via influenciadores e plataformas sociais.  Por outro lado, ambas as marcas lideram em insatisfação por quem já consumiu: 51% ficaram muito insatisfeitos com a Wepink e 25% no caso da Guday. 

Dos que declararam que não consomem, 45,8% diz achar muito caro. Outros afirmam ter falta de disciplina/esquecimento (16,4%), não precisa/considera a alimentação suficiente (15,9%) e não confia na qualidade dos suplementos oferecidos (14,9%).

Público-alvo foi a população brasileira adulta com amostra de 1.289 respondentes. A metodologia da coleta de dados utilizada na pesquisa foi recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

