Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
A creatina passou o whey protein e se tornou o suplemento mais consumido do País. Hoje, 19,8% da população brasileira consomem suplementação esportiva. Dos que consomem, 74,1% tomam creatina e 59,9%, whey protein.
Dados são da Pesquisa AtlasIntel - Consumo de suplementos e prática esportiva no Brasil, divulgada esta semana. Conforme o levantamento, quase 80% dos que não consomem dizem que considerariam usar no futuro.
Dos que fazem uso dos suplementos, 65,9% afirmam que a motivação é saúde/bem-estar. Razões também incluem principalmente ganho de massa muscular (49,8%), mais energia/disposição (44,1%), performance esportiva (26%), emagrecimento/definição (20,2%) e recuperação muscular (19,6%).
Creatina, whey protein e outros: suplementos mais consumidos
Creatina - 74,1%
Whey protein - 59,9%
Vitaminas e minerais - 35,6%
Magnésio - 24,7%
Ômega-3 - 24,1%
Colágeno - 16,1%
Melatonina - 9,6%
Isotônico - 8,8%
Pré-treino - 4,5%
Probióticos - 4,4%
BCAA - 0,3%
Outros - 1,1%
Marcas de suplementos mais conhecidas
Growth Supplements - 48,5%
Max Titanium - 37,8%
Integralmedica - 23%
Dux Nutrition - 16,8%
Vitafor - 15%
Atlhetica Nutrition - 10,6%
Pura Vida - 10,6%
Wepink - 7,5%
Bold - 7,1%
Essential Nutricion - 6,6%
Urso (cimed) - 5,1%
Adaptogen - 4,2%
Guday - 2,2%
Marcas de suplementos mais utilizadas
Integralmedica - 33,6%
Max Titanium - 27,8%
Growth Supplements - 26,74%
Vitafor - 10,9%
Dux Nutrition - 10,5%
Bold - 7%
Essential Nutricion - 6,5%
Pura Vida - 5%
Atlhetica Nutrition - 4,3%
Adaptogen - 1,7%
Urso (cimed) - 1,3%
Wepink - 0,9%
Guday - 0,2%
Nunca utilizou nenhuma - 22%
Marcas de sumplemento preferidas dos brasileiros
Integralmedica - 29,7%
Growth Supplements - 24,6%
Max Titanium - 20%
Dux Nutrition - 8,1%
Vitafor - 7,1%
Pura Vida - 4,1%
Essential Nutricion - 2,2%
Bold - 1,9%
Urso (cimed) - 1,7%
Adaptogen - 0,5%
Atlhetica Nutrition - 0,1%
Guday - 0,1%
O que é mais importante na hora de comprar a suplementação
Custo-benefício - 61%
Confiança na marca - 34,1%
Preço acessível 28,4%
Indicação médica ou nutricional - 22,2%
Qualidade percebida do produto - 21,8%
Sabor - 19,4%
Resultados esperados - 15,2%
Facilidade de encontrar - 4,8%
Promoçções - 3,1%
Praticidade de uso - 1,1%
Sustentabilidade - 0,3%
Outros - 2,9%
O canal online já é dominante: 62,9% dos consumidores compram suplementos pela internet, e 59,8% preferem comprar diretamente no site oficial da marca. No varejo físico, as farmácias seguem como o principal ponto de compra (66,5%).
A pesquisa também evidencia a força das redes sociais na construção de marca: Guday (71,2%) e Wepink (59%) são conhecidas quase exclusivamente via influenciadores e plataformas sociais. Por outro lado, ambas as marcas lideram em insatisfação por quem já consumiu: 51% ficaram muito insatisfeitos com a Wepink e 25% no caso da Guday.
Dos que declararam que não consomem, 45,8% diz achar muito caro. Outros afirmam ter falta de disciplina/esquecimento (16,4%), não precisa/considera a alimentação suficiente (15,9%) e não confia na qualidade dos suplementos oferecidos (14,9%).
Público-alvo foi a população brasileira adulta com amostra de 1.289 respondentes. A metodologia da coleta de dados utilizada na pesquisa foi recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).
