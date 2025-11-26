Mais de 100 mil pessoas vendo futebol feminino cearense

Foto: FCO FONTENELE Jogadoras do Fortaleza levantam a taça do Estadual

O futebol feminino foi proibido no Brasil por quase 40 anos. Hoje, ele é exibido no YouTube e na TV aberta. Neste 2025, o Esportes O POVO fez a transmissão exclusiva do Campeonato Cearense Feminino. Foram oito jogos exibidos ao vivo, gratuitamente e com equipe de transmissão completa. Contabilizando apenas o YouTube, foram mais de 100 mil pessoas assistindo às partidas.

É, ao mesmo tempo, muito e pouco. O futebol feminino cearense é semiprofissional. Envolve clubes milionários — os finalistas Ceará e Fortaleza —, uma equipe emergente (o R4, de Ronaldo Angelim), e projetos sociais (The Blessed, Hiroos Cariri e São Gonçalo). Assim, impactar 100 mil pessoas é gratificante.

Mas as jogadoras merecem mais. Mais recursos, melhores salários, um calendário mais cheio. E, para isso, o público e os patrocinadores precisam chegar junto. Em Clássico-Rei não se admite perder nem par ou ímpar. Talvez, então, seja a hora das torcidas abraçarem também o Clássico-Rainha. Já imaginou o PVzim de açúcar lotado de gente vendo futebol feminino? Só com apoio o esporte se desenvolve, recebe mais investimentos e a qualidade do espetáculo cresce.

Como a Iara Costa — que comentou os oitos jogos transmitidos no YouTube e na TV O POVO — gosta de lembrar, 2027 é ano de Copa do Mundo Feminina no Brasil. E o Castelão é uma das sedes. É demais sonhar com um Castelão lotado de gente apoiando a modalidade?

Um parabéns especial para o Fortaleza, campeão com justiça, com direito a cavadinha no pênalti decisivo. O time treinado por Erandir fecha a temporada invicto e vai jogar o Brasileirão Série A1 em 2026. Apesar da derrota, o Ceará mostrou força, fez um grande campeonato e, nas finais, conseguiu segurar o potente ataque das Leoas. Entra como favorito ao acesso à Série A2 nacional na próxima temporada.



O O POVO tem quase 100 anos. Fico feliz de fazer parte desta fase, em que nos aventuramos em transmitir futebol ao vivo. A única partida anterior que me lembro é o clássico duelo entre três jogadores do Ceará e 100 estudantes de um colégio particular de Fortaleza. Quem viveu, viu.

Os 100 mil que acompanharam os jogos não devem ter se arrependido. Mas quem perdeu vai ter uma segunda chance. O acordo do O POVO com a Federação Cearense de Futebol vale por dois anos. Vai ter mais futebol feminino na sua telinha. Deixe-se apaixonar.