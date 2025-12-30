Maior presente: a liberdade que oferecemos ao outro

Foto: Jack GUEZ / AFP Foto tirada de um local na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza, em 23 de julho de 2025, mostra o pôr do sol atrás de prédios destruídos dentro do território palestino sitiado

Chegamos ao final de ano, tempo de balanço. Enquanto fazemos planos, talvez a reflexão mais urgente seja sobre nossa postura ética perante nós e os outros. Num mundo polarizado, o presente mais valioso pode ser a coragem ativa de "permitir".

Viagens e debates este ano me levaram a questionar crenças e a refletir sobre a liberdade real. A primeira lição foi a coragem de nos permitirmos: viver com nossas contradições, aceitando que somos obras inacabadas. Essa autoaceitação é a base para crescer. Se não convivemos com nossas nuances, como lidaremos com as do mundo?

O verdadeiro teste, porém, está no olhar para quem pensa diferente. O respeito que fortalece uma sociedade plural nasce do contato com a diferença. É a decisão diária de respeitar a humanidade do outro, mesmo quando suas crenças ferem as nossas. Este é o coração da convivência democrática.

Não é abrir mão de valores, mas entender que a dignidade do próximo independe de nossa concordância. É separar a pessoa da ideia, condenando o ódio, mas protegendo o direito à expressão divergente. É um músculo cívico que se fortalece com o uso.

Isso nos leva ao ponto crucial: a liberdade de expressão. Uma democracia sem ela é uma miragem, uma "escravidão branca" do pensamento. Um país que silencia vozes discordantes não é plenamente livre.

A liberdade só existe onde há disputa legítima de ideias, dentro da lei. O dissenso não é um defeito do sistema, mas sua característica mais vital.

O Brasil conhece o preço do silêncio. Nossa história é marcada por lutas pela livre palavra. Construímos um ambiente onde, em grande medida, cada um pode se expressar. Esta conquista não é pequena nem consolidada. É frágil, preciosa e exige cuidado diário. É um patrimônio que se esvai quando deixamos de valorizá-lo na prática.

Por isso, neste final de ano, mais do que desejar paz, devemos prometê-la ativamente. Preservar a liberdade alheia é um compromisso cívico individual. É escolher o diálogo quando é mais fácil gritar. É praticar a tolerância ativa - um esforço consciente de escuta e compreensão. É garantir que a praça pública permaneça um lugar de convivência civilizada, ainda que desafiadora.

O verdadeiro espírito de renovação está em oferecer ao outro o mesmo oxigênio de liberdade que exigimos para nós. Permitir que a voz do outro ecoe é a única garantia de que a nossa também terá vez. Assim, nossa celebração transcende a mesa e os fogos: torna-se uma afirmação coletiva de nossa capacidade de construir um destino comum sem apagar as diferenças.

Viver juntos, em diferença e liberdade, é o alicerce para um ano novo verdadeiramente livre. O presente mais poderoso está em nossas mãos, na qualidade do nosso convívio. Que venha 2026!

