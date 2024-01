O pássaro negro que nos faz dançar e sonhar

Foto: Reprodução Ziryab – o pássaro negro

O que se sabe dele é que tinha voz de melro, era negro e alto, elegante na sua túnica árabe, sabia de cor e salteado mais de 10 mil canções, e amava as artes do bem-viver. No século 9, migrou de Bagdad para Córdoba, na Espanha – a capital que florescia na Andaluzia, sob o califado de Abd al-Rahman II. Na corte do Califa, Abu l’Hassan Ali ben Nafi, mais conhecido pelo apelido de Ziryab – o pássaro negro -, trouxe ideias novas que mudaram hábitos, do salão à cozinha.



Deu dicas de moda – cores claras, como o branco, para os verões escaldantes e cores escuras para o outono-inverno -, substituiu o uso dos copos de metal por copos de vidro, mudou a ordem dos pratos nos serviços de mesa, começando pela sopa como entrada e, depois do prato principal, sobremesas recheadas de mel e nozes. Também introduziu o jogo de xadrez e, no instrumento antepassado do atual alaúde, ele colocou mais uma corda – e deu a ela a cor vermelha.

Abu l'Hassan Ali ben Nafi, mais conhecido pelo apelido de Ziryab – o pássaro negro





Estas novas tendências na culinária, no vestir, no mobiliário e mesmo na saúde – ele trabalhava as propriedades terapêuticas da música – foram, aos poucos, transformando o pássaro negro em uma lenda de sua época. Mas, o melhor, ainda estava por vir. Fundou um conservatório de música e, com seus alunos, criou técnicas e gêneros musicais que alteraram o canto árabe-andaluz e deram origem a danças, que, séculos depois, desembarcariam nas Américas.



Em Cuba, a semente que deixou Ziryab está no canto popular guajira. Na Argentina e no Uruguai, nas danças milonga e chacarera. No Chile e na Bolívia, na música e na dança da cuenca. No mundo das redes sociais, ele seria hoje um influencer. Com as suas novas tendências, arrastou fãs entre católicos, judeus e muçulmanos, entre homens e mulheres, ricos e pobres. Todos queriam o mesmo corte de cabelo de Ziryab e experimentar os produtos e os tratamentos do instituto de beleza, criado pelo merlo negro.



Córdoba tem destas coisas. Andamos por aquelas ruelas estreitas e de muros alvos, entrecortados por portas mouriscas, de pátios e pracetas pintados de laranjas maduras, e nos perdemos. Não só no labirinto da velha cidade – que isso é certo e bom de acontecer -, mas também nos véus do imaginário, de onde nos acena um sábio africano com seu alaúde de 5 cordas. A quinta corda vibra com a palheta de penas de águia, outra das suas invenções, e produz notas musicais vindas da alma.



A corda da alma humana, alguém tinha mesma de inventá-la – obrigada, Ziryab. Resta saber se hoje em dia sabemos ainda tocá-la, provocar com ela ondas circulares que vibrem almas. Uma nota ao invés de uma bala. Uma canção ao invés de um grito. E um movimento de dança ao invés de um esgar de dor.



Sugestão de leitura>> para saber mais de Ziryab e desta época e contexto, Kingdoms of Faith: a new history of Islamic Spain, de Brian A. Catlos.