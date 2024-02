Venda de veículos eletrificados cresce 226% no CE

Foto: FABIO LIMA Aumento nas vendas de carros elétricos

.

Foto: Luciana Pimenta VEÍCULOS ELETRIFICADOS LEVES NO BRASIL POR TECNOLOGIA

A venda de veículos eletrificados (elétricos e híbridos) em janeiro deste ano cresceram 226% sobre o primeiro mês de 2022 no Ceará - avanço de 251 novos veículos do tipo nas ruas, contra 77 do ano passado. O crescimento, divulgado pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), acompanha a expansão nacional de 162%, o que significa uma resposta positiva dos consumidores à entrada desses novos automóveis no mercado nacional.

Mais um ponto a se destacar é a participação das montadoras chinesas neste novo nicho. Com fábricas instaladas no Brasil, as empresas atuam de forma agressiva, deixando as clássicas marcas de carro fora dessa corrida.

A BYD teve 4 veículos na lista dos 15 mais vendidos no Estado no ano passado, enquanto a GWM contou com três modelos. A Toyota ainda consegue competir com mais peso, enquanto Caoa Chery, Volvo e Porsche completam a lista com menor volume de vendas. Veja o ranking ao lado.

O número de janeiro coloca o mercado cearense como o 13º melhor do País e o 3º do Nordeste - atrás de Pernambuco (374 unidades) e Bahia (330) - em um ranking cujo pódio foi ocupado por São Paulo (4.082), Rio de Janeiro (896) e Distrito Federal (876).

Já entre as capitais, Fortaleza alcançou a 8ª posição nacional e a 2ª entre as nordestinas ao comercializar 194 unidades em janeiro de 2023. Recife tem desempenho melhor na Região, com 249 veículos, na lista encabeçada por São Paulo (1.819), Brasília (876) e Rio de Janeiro (561).

No ano passado, o Ceará teve 1.941 novos veículos eletrificados nas ruas. O montante ainda representa uma pequena fatia dos 43,2 mil emplacamentos registrados no Estado no mesmo período e ainda tem menos peso quando é observado o tamanho da frota: de 1,2 milhão de automóveis leves.

2,9

bilhões de reais foram distribuídos pela TIM Brasil entre os acionistas. Foi a maior remuneração de todos os anos da empresa, que teve o lucro de 2,7 bilhões em 2023 - aumento de 50,4% em relação a 2022 e um recorde para a empresa. Outro que superou os demais balanços foi o fluxo de caixa operacional, chegando a R$ 4,2 bilhões - alta de 58,2%.

Gestão

Fortaleza vai receber, nos dias 23 e 24 de fevereiro, na Fábrica de Negócios, o Summit Gestão e Negócios da Capital Upgrade, empresa do Grupo PWR. Lásaro do Carmo Jr, que atuou como presidente da Jeunesse Brasil e Argentina e VP do Grupo Silvio Santos, vai apresentar estratégias e ferramentas de gestão, planejamento, marketing e vendas, juntamente com Paulo Vitor Porto, Wilson Sá e Raduan Melo, sócios da Capital Upgrade e da PWR Gestão. O Summit vai contar ainda com a participação de Geraldo Rufino, o "catador de sonhos". A expectativa de público é de 400 participantes.