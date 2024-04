RMF: Venda de imóveis no 1º bimestre salta 33% e soma R$ 1,06 bilhão

Foto: JÚLIO CAESAR Fortaleza vista de cima na Zona Lesta da Cidade

O volume de vendas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) acelerou nos dois primeiros meses de 2024, correspondendo às expectativas criadas ao longo do ano passado para um cenário de juros menores e mais incentivos às linhas de financiamento imobiliário.

Segundo cálculos do Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE) repassados com exclusividade à coluna, foram comercializadas 2.260 unidades residenciais entre janeiro e fevereiro deste ano, enquanto que, em igual período do ano passado, foram 1.609. O crescimento representou o salto de 33% entre 2023 e 2024.

As unidades representaram um valor geral de vendas de R$ 1,06 bilhão no período. Além disso, o mercado conta com um estoque de 12.495 imóveis contabilizados no fim de fevereiro, "sendo 8.733 unidades residenciais em Fortaleza e 3.762 na Região Metropolitana".

Patriolino Dias de Sousa, presidente do Sinduscon-CE, indica que os dados são usados para que os empresários entendam as movimentações do setor e as tendências do mercado imobiliário local. Ao mesmo tempo, as informações demonstram o peso da construção civil na economia cearense.

Os reflexos são observados, indica, também na geração de emprego e renda. Hoje, o setor emprega 74.185 pessoas diretamente, com perspectivas de ampliar as contratações à medida que novos lançamentos aconteçam e sejam vendidos.

As informações do bimestre indicam ainda que a Capital teve a maior parte do total, com 1.432 unidades vendidas entre janeiro e fevereiro. Apenas no segundo mês do ano, foram lançados 6 empreendimentos - 5 na Capital e 1 na RMF. Ao todo, em Fortaleza, 9 lançamentos aconteceram em 2024 e a perspectiva é que isso se acelere.

Mas a maior quantidade de unidades não significa preços menores. O levantamento demonstrou que "o preço médio do metro quadrado em Fortaleza, nos imóveis residenciais verticais (sem incluir os de padrão econômico), aumentou 11% com relação a fevereiro de 2023", chegando a R$ 11.324 por metro quadrado, em média.

"O mercado imobiliário aguarda lançamentos de empreendimentos na ordem de R$ 4,5 bilhões e a expectativa é alcançar a marca de R$ 4,4 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), em 2024", projeta o Sinduscon-CE.

Ceará na OLX

A Páscoa movimentou muitos negócios de cearenses na plataforma OLX. A procura por serviços relacionados a ovos de Páscoa, no Ceará, saltou 500% neste ano ante o ano passado, segundo informou a plataforma à coluna - sem abrir os números absolutos. Já os anúncios da mesma categoria foram 150% maiores entre 2023 e 2024.

BV e energia

O Nordeste continua sendo um dos principais alvos do Banco BV. São mais de mil municípios com instalações de geração distribuída financiadas pelo BV e mais de 500 parceiros na Região. Não à toa, a instituição confirmou presença na Intersolar Summit Brasil Nordeste, que acontece entre 10 e 11 de abril, no Centro de Eventos do Ceará.

Proenergia

Cerca de 4 mil pessoas devem se reunir no Centro de Eventos do Ceará entre 11 e 12 de setembro para debater transição energética durante a Proenergia Summit 2024. O evento promete consolidar Fortaleza como a Capital do tema no Brasil e ainda vai contar com rodadas de negócios envolvendo os maiores players do mercado.

1

milhão de reais é o investimento da joalheria Prata Rara na segunda loja em Fortaleza, localizada no RioMar Fortaleza e que inaugura na próxima sexta-feira, 5. A empresa conta com 11 unidades em atividade por Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza e planeja expansão para Teresina e Salvador.