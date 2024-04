Quem são os cearenses que vendem na Shopee?

Foto: Arquivo Shopee/Divulgação Ceará é o 9º do País e 2º no Nordeste entre os vendedores da Shopee

O Ceará é o 9º estado brasileiro com mais vendedores cadastrados em uma das principais plataformas internacionais de comércio eletrônico do planeta, a Shopee. Com exclusividade para a coluna, a empresa contou dos cearenses que vendem no site e também do comportamento daqueles que compram.

Interessada em ampliar a capilaridade entre os pequenos empreendedores, a Shopee vem desde antes da pandemia investindo em trilhas para que o vendedor possa adquirir mais expertise para ampliar o volume de negócios. O caso de sucesso absoluto, releva, é um vendedor de panos de prato de São Paulo, cuja atividade o faz faturar mais de R$ 1 milhão no mês em vendas dentro do Brasil.

Para chegar perto disso, a plataforma oferta cursos e ainda tem no aplicativo uma estrutura similar à redes sociais, como o Instagram, onde os empresários fazem transmissões ao vivo e podem, a partir de um recurso do app, oferecer itens com descontos.

Quanto aos cearenses inseridos nesse modelo de negócio, além de serem os nonos em número de vendedores do País, são os 2º no Nordeste e "moda" é a categoria predominante entre eles.

"No comparativo semestral, tivemos um aumento de mais de 50% no número de novos vendedores do Ceará se registrando na Shopee. Ao olhar para o ano de 2023, o aumento foi de mais de 35% quando comparamos com o total de vendedores da região registrados em 2022", compara a plataforma, sem revelar os números absolutos, estrategicamente.

Sobre o comportamento dos consumidores do Ceará, a Shopee diz que a maioria busca por fone sem fio bluetooth, garrafa térmica, maquiagem e relógio.

No entanto, os mais comprados são videogame, smartphone, kit de câmera de segurança, mini máquina de costura e máquina de cortar cabelo.

A empresa contou ainda que mais de 90% dos vendedores cadastrados na plataforma têm sede no Brasil, o que desvia os negócios da empresa da mira do Ministério da Fazenda na ação de taxar compras internacionais em plataformas. Quem compra na Shopee, inclusive, já sabe: ao informar o CEP, na hora da compra, o ICMS já é calculado, discriminado e incluído no valor total da compra. Independente do tipo de vendedor, seja lojas oficiais de grandes marcas ou pequenos empreendedores na escalada das vendas, a plataforma segue o mesmo rito.

Leia mais CNI e CNC vão ao STF contra isenção em compras internacionais

Governo cria regras para compras internacionais de até US$ 50 na internet Sobre o assunto CNI e CNC vão ao STF contra isenção em compras internacionais

Governo cria regras para compras internacionais de até US$ 50 na internet

Foto: Arquivo Sebrae/Divulgação Viçosa do Ceará vai sediar festival mel e cachaça 12

milhões de reais devem ser movimentados em Viçosa do Ceará entre os dias 30 de maio e 1º de junho, quando acontece o Festival Mel e Cachaça. Desse total, R$ 10 milhões vêm do turismo, que impacta ainda as cidades vizinhas. Os R$ 2 milhões restantes são projetados nos negócios da feira de máquinas e implementos agrícolas que ocorre em paralelo ao festival. Reconhecido polo estadual de mel e cachaça, a cidade vai contar com exposição de produtores locais e shows - entre eles Jorge Aragão e Diogo Nogueira.

Mais café no RioMar

Três novas cafeterias foram inauguradas no RioMar Fortaleza: Manu Pães (Piso E2), Café Cultive (Piso L2) e Boulangerie Carioca (Piso E2). A tendência do tipo de negócio é atestada pela Junta Comercial do Ceará, que contabiliza mais de 4 mil CNPJs do tipo no ano passado. Das três marcas, a Boulangerie Carioca é a única do Nordeste - de um total de seis no País. De propriedade do casal Felipe Brandão e Amanda Meyer, o negócio investe em pães de fermentação natural e tem investimento total previsto entre R$ 490 mil a R$ 520 mil, segundo o Portal do Franchising.

Gerar energia

A cearense Sou Energy celebrou uma parceria com a Revo Energia. Chamada Sou Revo, a iniciativa mira os clientes das duas empresas, a medida que oferta a instalação de um gerador fotovoltaico Sou Energy a custo zero. O projeto anunciado ontem, em jantar, no Vasto Restaurante, ainda projeta a capacitação de milhares de profissionais para vender o novo produto.

Metas e performance

Prestes a iniciar a operação no Sudeste por Minas Gerais, a cearense Reali Negócios vai preparar o time em um evento imersivo para colaboradores e convidados. Intitulado "Efeito Reali - Performance para o Sucesso", entre hoje e amanhã, 11. Com atuação em 15 estados, a empresa é destaque em produção nacional em diversos bancos e vai contar com a participação de marcas como Itaú, BMG, Santander, Master e C6 Bank.