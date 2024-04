Geração da própria energia tem 7,5 mil novas conexões no CE em 3 meses

Foto: FERNANDA BARROS Ampliação se deu em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.

Mais 7,5 mil cearenses passaram a gerar a própria energia entre 1º de fevereiro e 30 de abril deste ano, segundo contabilizou a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSolar). Ao todo, são 81 mil conexões do tipo e um potencial em operação de 918 megawatts.

Os números, indica a ABSolar, posicionam o Estado entre os dez de maior potencial do País. Na prática, foram mais de R$ 300 mil investidos no Estado neste intervalo. Desde 2012, quando os sistemas de geração distribuída tiveram início, o montante aplicado no Ceará soma R$ 4,5 bilhões.

Esse movimento tem explicação no barateamento da tecnologia, principalmente porque o Ceará é polo de energia renovável no País e tem sido alvo de muitas empresas especializadas nesta modalidade - a chamada geração distribuída-, o que eleva a competitividade local.

Mas engana-se quem opta pela geração própria como uma opção para escapar de apagões ou problemas com a distribuição de energia convencional. Os usuários com telhados de placas solares também precisam estar conectados na rede da Enel, no caso do Ceará, e não são imunes a quedas e oscilações de energia.

Os verticais da Planet Smart City no Ceará

Reconhecida pelos projetos horizontais no Pecém e em Aquiraz, a Planet Smart City prepara o lançamento de dois novos empreendimentos verticais no Ceará, segundo revelou à coluna Susanna Marchionni, CEO da empresa no Brasil. A ideia é repetir modelos já experimentados em São Paulo, com unidades econômicas que se enquadram no Minha Casa, Minha Vida.

Maraponga, Messejana, Mondubim, José Walter são os bairros visados na Capital. Já Maracanaú, Eusébio e Caucaia são as cidades em vista para o lançamento da Região Metropolitana. "Estamos chegando e meu sonho é lançar, no segundo semestre, o primeiro projeto em Fortaleza", afirmou Susanna guardando segredo sobre o valor geral de vendas esperado para o empreendimento.

IA e empresas

A inteligência artificial (IA) é um dos focos da cearense Lalink nos negócios B2B. Com 20 projetos em curso, o diretor da BU de Business Transformation Sérgio Ricardo de Freitas aponta eficiência operacional, precisão, qualidade do trabalho e velocidade do processamento, além da redução da inatividade do funcionário como os principais ganhos.

Empreender

O Movimento Empreender vai levar a Sobral os consultores Daniel Gularte e W. Gabriel. A iniciativa visa aprimorar os micro e pequenos negócios da região por meio de uma abordagem simples e prática. O evento ocorrerá no dia 15 de maio, às 14h, no auditório do Icetel. Mais informações e inscrições no movimentoempreender.com.

24

milhões de reais é o tamanho das duas carteiras que a cearense Kedu assumiu ao fechar contratos com o Colégio Shalom Adonai e a Rede Agnus durante a feira Bett Brasil. Especializada em processos administrativos e financeiros em escolas da iniciativa privada, a empresa possui uma carteira de R$ 70 milhões.

18,35

por cento foi o crescimento do Grupo Azilados em faturamento no primeiro trimestre de 2024. O resultado se sobressai às dificuldades do setor de bares e restaurantes no Ceará. Já o lucro chegou aos dois dígitos.