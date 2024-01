Condomínio de energia solar projeta movimentar R$ 15 milhões em 2024

Foto: Lucas Melo/Sunplena Divulgação Condomínio de energia solar da cearense Sunplena

Apresentado como novidade no ano passado, o modelo de usinas de energia solar para investimentos, no qual o usuário compra uma cota do parque em construção ou em operação - formando uma espécie de condomínio administrado pela empresa que viabiliza a infraestrutura -, deve movimentar R$ 15 milhões em 2024 apenas pela cearense Sunplena Energia.

A projeção da empresa vem embasada nos resultados do ano passado, quando o avanço dos empreendimentos localizados em Itapipoca, Aquiraz, Maranguape, Crateús e Fortaleza, impulsionaram a venda de 22 usinas, gerando um montante de aproximadamente R$ 6 milhões. Juntos, esses empreendimentos têm previsão de receita mensal de R$ 120 mil.

"Essas usinas são voltadas para a energia solar por assinatura. A pessoa que comprar uma usina vai ter uma rentabilidade a partir de R$4.200,00 por mês. Outra vantagem para esse investidor é que ele não vai ter que se preocupar em conseguir um locatário dos equipamentos, já que esse trabalho é feito pela empresa incorporadora da usina", explica à coluna o especialista em energia solar e diretor da Sunplena Energia, Lucas Melo.

O kit inicial, diz ele, custa em média R$ 260 mil e a empresa já alcançou a marca de 2 gigawatts de geração anual em 2023. Para alcançar a meta deste ano, os planos envolvem a construção de mais três empreendimentos em municípios da região metropolitana de Fortaleza, além das regiões do litoral leste e norte do Estado.

Mais do que uma economia na conta de luz - estimada em 15% -, o modelo vendido pela Sunplena funciona como um investimento. O condômino, explica a empresa, "fica com uma renda passiva a partir de 1,7% ao mês, podendo chegar a 2,3% ao mês, com o investimento indexado à inflação da energia, já considerando os custos mensais de gestão e manutenção".

