BNB prepara mais R$ 750 mi para a Ambiental Ceará

Foto: Esdras Nogueira/Divulgação Ambiental Ceará Obra de implantação de rede de esgoto no bairro Vila Velha, em Fortaleza

Mais recursos serão destinados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para a Ambiental Ceará - PPP criada entre a Cagece e a Aegea Saneamento. Com exclusividade para a coluna, a superintendente do BNB no Ceará, Eliane Brasil, contou que o novo financiamento gira em torno de R$ 750 milhões e faz parte do foco da instituição em apoiar áreas estratégicas para o desenvolvimento da Região.

Desde o primeiro contrato assinado entre a empresa e o banco, o financiamento está relacionado ao alcance das metas de universalização do esgotamento sanitário, definidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

"A gente deve contratar a segunda tranche (parcela da operação) da Ambiental Ceará, agora, neste primeiro semestre, no valor em torno de R$ 750 milhões. A primeira foi de R$ 556 milhões. Então, a gente faz R$ 1,3 bilhão de aplicação em saneamento aqui no Estado", afirmou.

O contrato deve ser assinado antes mesmo do primeiro recurso estar disponível, segundo informou a Ambiental. Hoje, a empresa cumpre a "fase de comprovações" e "os investimentos aplicados até o momento, na universalização do esgotamento sanitário das 24 cidades atendidas, vieram de recursos próprios."

No total, foram R$ 163 milhões aplicados pela PPP. A maior parte, detalha, foi para as 18 cidades da Região Metropolitana de Fortaleza, que foram alvo de R$ 132,3 milhões. Já as localizadas na Região Metropolitana do Cariri receberam R$ 30,7 milhões. E apenas a Capital contou com R$ 65,9 milhões.

Como resultado, a Ambiental Ceará aponta a implantação de 61 km novas redes de coleta de esgoto, disponibilizando infraestrutura para que mais de 21 mil imóveis possam se conectar ao sistema de esgotamento sanitário. Os planos futuros incluem ainda 22 Estações Elevatórias de Esgoto e 6 Estações de Tratamento de Esgoto, permitindo a conexão de 132,4 mil imóveis ao serviço e impactando 440 mil pessoas.

Neste ano, a meta é implantar 370 km de novas redes coletoras e revitalizar outros 132 km de redes pré-existentes. "Somando esses dois números, é possível dizer que a empresa vai ativar, em 2024, o equivalente à distância aproximada de Fortaleza a Juazeiro do Norte em redes de esgoto", compara.

Presidente Kennedy na mira de MD e Mood

O Ceará vem correspondendo cada ano mais aos investimentos da pernambucana Moura Dubeux. Os empreendimentos da incorporadora no bairro Presidente Kennedy tem vendas aceleradas, o que despertou o interesse da Mood (outra empresa do mesmo grupo) a estudar investimentos na área.

"A região do Presidente Kennedy passa por um desenvolvimento significativo. Há uma classe média interessada em produtos com a qualidade que oferecemos ao mercado e que aposta na Moura Dubeux por entender a região como um vetor de crescimento, e, portanto, atrativa para quem busca bons imóveis", explica Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux.

Foto: Projeção Moura Dubeux/Divulgação Jardino, empreendimento da Moura Dubeux, no bairro Presidente Kennedy

Dos projetos à venda, Miraflor (51% vendidos), Arborê (76% de vendas) e Jardino (95% vendido) têm mais da metade das unidades já comercializadas e somam R$ 60 milhões em valor geral de vendas.

Fortaleza Digital

Fortaleza já emitiu 279 alvarás de construção entre janeiro e maio, em modelo comemorado pelas construtoras. O número representa 35,9% dos 776 documentos emitidos em 2023. Desde 2021, informa a Seuma, 100% dos processos que tramitam na Secretaria são digitais, com mais de 60 serviços sendo autodeclaratórios, permitindo que o requerente receba a documentação de forma imediata. A experiência com a plataforma Fortaleza Digital, sistema responsável pela agilidade na emissão de licenças pela Prefeitura da Capital, será apresentada pela secretária Luciana Lobo (Urbanismo e Meio Ambiente) no Encontro com Gestores Públicos: Simplificação e Desburocratização de Licenciamento Urbanístico, em Brasília, hoje.

Capacitação

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) realiza, no auditório do BUS no Porto do Pecém, em 19 de junho, a "Jornada Pela Capacitação" voltada para gestores de RH, responsabilidade social, relações com a comunidade e diretores das associadas. No evento, eles vão compartilhar as práticas de capacitação e desenvolvimento profissional no Complexo.

40

milhões de reais foi o investimento da Expresso Guanabara na compra de 20 veículos Double Deckers (DD), na configuração 100% semi leito. Os veículos contam com TV individual e Wi-Fi. Rodrigo Mont'Alverne, gerente de marketing da empresa, conta que a aquisição garante 100% da operação com veículos DD no Nordeste e Centro-Oeste, e amplia rotas para o Sudeste.