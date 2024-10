Caso de urânio em água não traz insegurança ao projeto de mineração

Foto: Aurelio Alves Local de água com concentração de urânio acima do recomendado está localizado a 70 km da jazida

A declaração do governador Elmano de Freitas (PT) de que estaria disposto a rever o apoio do Governo do Ceará ao projeto de exploração de urânio e fosfato na cidade de Santa Quitéria, após o episódio de alta concentração de urânio na água do distrito de Trapiá, não gerou insegurança ao projeto de mineração planejado para aquela área.

É o que diz Christiano Brandão, gerente corporativo de Licenciamento, Meio Ambiente, Gestão Fundiária e Direitos Minerários do Consórcio Santa Quitéria. À coluna, ele classificou como normal a ocorrência e disse que o Consórcio está de acordo com o dito pelo governador. "Ele (Elmano) fez uma declaração absolutamente correta, ao passo que apoia a ciência. Então, a gente está muito seguro em relação a esses aspectos e a existência de urânio natural na região é de se esperar", declarou.

Leia mais Elmano: apoio à exploração de urânio no Ceará depende de parecer científico

Urânio no Ceará: zelo nunca será demais

Urânio em água: Ceará planeja força tarefa com ministérios, diz Elmano Sobre o assunto Elmano: apoio à exploração de urânio no Ceará depende de parecer científico

Urânio no Ceará: zelo nunca será demais

Urânio em água: Ceará planeja força tarefa com ministérios, diz Elmano

O caso no qual a água de três poços daquele distrito apresentou concentração superior a sete vezes os 0,03 miligramas de urânio por litro considerados limites para o consumo humano foi motivo de atenção do governo cearense nas últimas semanas e conta, hoje, com uma equipe do Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema único de Saúde (EpiSUS) no município localizado a 222,3 km de Fortaleza.

Ao O POVO, Elmano declarou: "O meu parecer será acatar aquilo que os cientistas disserem, que é aquilo que pode ser feito com segurança máxima à saúde da população. Prioridade: a saúde da população. Se a exploração da usina não comprometer e ficar demonstrado que não compromete, aí nós podemos manter o acordo".

Formado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a Galvani Fertilizantes, o Consórcio assegurou a manutenção de todo o projeto, estimado em cerca de R$ 3 bilhões para 20 anos de exploração da jazida Itataia - localizada a 70 km do distrito que apresentou água com concentração de urânio acima do recomendado.

"É um importante trabalho. O Ministério da Saúde tem sua norma, o Ibama e a Cnen também. Não necessariamente são avaliadas da mesma forma. Isso não traz qualquer receio para o projeto", arrematou, referindo-se às investigações do ministério e à avaliação das autarquias que avaliam a viabilidade técnica e de segurança da exploração de urânio e fosfato no Ceará.

