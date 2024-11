Transnordestina: recurso traz segurança a investimentos

Foto: O POVO Obras da Transnordestina

A liberação dos R$ 3,6 bilhões do Novo PAC pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) via Sudene para concluir o trecho da Transnordestina entre Eliseu Martins (PI) e o Pecém (CE) sela o compromisso assumido por ele quando visitou Iguatu (CE) e prometeu não faltar recursos para a obra. Mais do que isso, o desembolso do montante traz segurança aos investimentos que se projetam auxiliares e complementares à ferrovia.

Quixeramobim e Iguatu já captaram portos secos de porte relevante para ancorar operações a partir da ferrovia e a certeza de continuidade das obras fortalecem os investimentos já realizados e motivam outras iniciativas.

O impacto sobre a economia pela Transnordestina é gigantesco e ainda imensurável, dadas as inúmeras possibilidades de conexão do projeto original com empreendimentos afins. O governador Elmano de Freitas (PT) chegou a citar os insumos para a bacia leiteira cearense, o transporte dos grãos do Matopiba visados pelo Pecém e até da possível reativação do transporte ferroviário de passageiros, mas dá para ir além.

Portos secos são as iniciativas mais comuns e, juntamente com o projeto original dos trilhos, pode-se estimular o tráfego rodoviário e até aeroviário ao longo do curso da Transnordestina nos estados da Região. Tudo isso reflete no mercado imobiliário, em serviços como educação e saúde, alimentação... Ou seja, é investimento público gerando mais emprego e renda de alto padrão no Ceará.