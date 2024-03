Certo dia, Platão reuniu seus alunos na Academia e definiu o ser humano como "um bípede implume" - animal de dois pés que não apresenta penas. Foi contestado por Diógenes de Sinope, também filósofo e crítico do autor de "A República", que depenou uma galinha, levou-a à escola do mestre e anunciou: "Aqui está o ser humano de Platão". Querelas à parte, estamos mais para a águia, que enfrenta o perigo e não se deixa vencer.

É natural do homem o ímpeto por correr riscos, obstinação própria do empreendedor. Diferimos dos demais seres no que concerne à lida com situações de incertezas, traço psicológico que nos acompanha desde quando enfrentávamos as feras, arriscando a vida para levar à aldeia o trunfo da caça. O que lembra a coragem do empresário, em cujo DNA repousa o inconformismo, o questionamento, as avaliações constantes.

O desejo da mudança nos é caro, possuidores de liderança e força interior. Somos visionários. Vocacionados ao negócio, contribuímos para o bem-estar social, utilizamos acervos de conhecimentos, talentos, equilíbrio emocional; selecionamos pessoas de mesmos propósitos e as capacitamos. Geramos emprego e renda, contribuímos com impostos, fazemos girar esperanças.

Em conversa com um filho, dele ouvi: "Pai, nós somos empresários natos. E fico a pensar em meus dois meninos, corretos na escola, boas notas; em sociedade e na família, exemplares. Mas não se arriscam, o que me preocupa em termos de sucessão. Qual treinamento dar-lhes e, assim, despertem para os desafios do empreendedorismo?"

Respondi: ensine-lhes o que é ser empresário, esse que busca a paz social, distribui riquezas, promove o desenvolvimento humano, sacrifica noites; que se expõe ao estresse, inverdades a seu respeito, insegurança dos mercados, fragilização do núcleo familiar por conta da correria, ao malogro do negócio por uma decisão infeliz. Porém, a fidelidade aos propósitos nos faz firmes e fortes. Embora a pecha de "esperto", não nos desestimulamos.

Hamlet, de Shakespeare, registrou o "ser ou não ser, eis a questão" e dele me valho para dizer que simplesmente somos. Moral da história: se você tem o ímpeto de empreender, empreenda. Seja. Não e só topada que nos leva pra frente.