Cenários do Varejo em transformação

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-09-2023: Comércio de confecções para atacado e varejo. Na foto, o comércio Centro Fashion. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Há 19 anos, a CDL Fortaleza realiza o evento Cenários do Varejo, com o propósito de trazer ao empresariado local o que há de mais atual no comércio mundial. Hora de replicar os principais conteúdos apresentados na NRF, maior evento de varejo do mundo, realizado em Nova Iorque no início do ano.

Em 2025, o encontro no RioMar Fortaleza teve como tema O Varejo 360°: Conectando Experiência, Tecnologia e Sustentabilidade, assunto que não é mais tendência, mas uma realidade. A inteligência artificial está transformando profundamente a forma como vendemos, compramos, produzimos e nos relacionamos. O que antes parecia ficção, hoje é rotina: lojas que reconhecem o cliente por chip subcutâneo e facial, geladeiras inteligentes que se comunicam com o fornecedor, carrinhos de supermercado que calculam o valor total da compra em tempo real.

E engana-se quem pensa que tecnologia elimina empregos. Ela os transforma. O colaborador que sai da frente de caixa pode muito bem estar agora analisando dados ou desenvolvendo soluções. O emprego muda de lugar, mas continua existindo, mais qualificado e estratégico.

Nomes como Marcos Gouvêa, Eduardo Yamashita e Renato Thomaz compartilharam experiências valiosas sobre mercado global, aplicação prática da IA e o poder da criatividade na moda. Tivemos abordagens sobre empreendedorismo negro, com a secretária da Ciência e Tecnologia do Ceará, Sandra Monteiro, além dos desafios de dialogar com a geração Z. Presença de Dayvison Roque, representando o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Nosso foco é o pequeno e médio empreendedor, aquele que não pode se ausentar da loja para ir à Nova Iorque, mas que movimenta 26,5% do PIB nacional e gera 55% dos empregos no Brasil. Precisamos apoiá-los,inspirá-los. Foi o que fizemos.

Com casa cheia, mais uma vez, mil e poucas vagas disputadas em poucos dias, a mostrar que o futuro do varejo já chegou. E está nas tecnologias. Como também está na empatia, na diversidade, na inovação com propósito. O Cenários do Varejo é mais do que um evento. É um convite para pensar diferente, agir com inteligência e construir um mercado mais competitivo, mais humano e sustentável.