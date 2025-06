Negócio é gente, e não só resultado

Foto: Bernardinho assume o comando da seleção masculina de vôlei

O sentimento inspira, o pensamento molda, a palavra orienta, o ato realiza, ensinou-me certa vez um amigo de Maranguape, me convidando a ser padre. Ele concluiu, com brilho, que a fonte de tudo é a ideia, nascida no manancial do coração. Qual ideia? A de que o homem viverá onde situa o seu coração. É ali que nascem os impulsos mais verdadeiros de cada um de nós.

Ainda estamos longe da santificação, é certo. Mas, se houver em nós o desejo sincero de sermos melhores seres humanos, cabe a cada um fazer a sua parte, com determinação, boa vontade e fé de que Deus abençoará. A consciência de cada um é juiz severo.

Falo como empresário e líder classista. E me amparo na citação de Jack Welch, respeitado executivo norte-americano, tuxaua da General Eletric, com oqual concordo em número, gênero, grau e uma quarta flexão, se houver: antes de você ser um líder, o sucesso é sobre você. Quando você se torna um líder, o sucesso é sobre o crescimento dos outros. Dei valor!

Liderar, portanto, é servir ao outro: seja ele cliente, colaborador, parceiro do varejo, servidor público, pessoa simples ou letrada, o povo todo de casa e da rua, qualquer bicho de orelha, como diz o humorista - de profissão arriscada. Empreender não é uma busca por riqueza material, poder passageiro ou notoriedade. É, acima de tudo, perceber o entorno e agir, que é a melhor forma de dizer. Criar empregos. Pagar impostos. Fazer a economia girar. Alimentar a sociedade de esperança. Ficar feliz com a felicidade do próximo.

É justo querer uma vida digna, é honesto buscá-la com suor. Mas o papel do líder é, antes de tudo, o acolhimento. Disse bem o técnico Bernardinho do vôlei: Liderança não é sobre ser o melhor. É sobre fazer com que todos ao seu redor se tornem melhores.

Na nossa empresa familiar, formei muitos profissionais, não apenas para trabalhar na Visão, mas para a vida. Os Filhos de Assis que ajudei a qualificar hoje estão espalhados pelo Brasil. E há alegria sincera em ouvir de um trabalhador ou trabalhadora: Gratidão, aprendi com o senhor. Que Deus lhe pague.

Fico feliz em ter sido, para alguns, mais que patrão, um professor. Talvez até, quem sabe, um ponto de partida.