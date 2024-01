Fortaleza é sede da arena de verão Molico e Nestlé Aveia; veja onde

Foto: FERNANDA BARROS Estrutura Arena Verão Mais Leve, com local para realização de atividades ao ar livre

Fortaleza é uma das cidades brasileiras a receber a Arena Verão mais Leve das maracas Nestlé Aveia e Molico, com programações gratuitas.

O espaço fica na avenida Beira Mar, ao lado do Espigão da Rui Barbosa, aproximadamente em frente ao número 1.650, e a as atividades começaram na quarta-feira, 25, e se estendem até o dia 28 de janeiro, sempre das 9h às 18h.

A capital cearense é a primeira a receber o projeto. No cronograma, Salvador receberá entre 1 e 5 de fevereiro para o Dia de Iemanjá, celebrado no dia 2.

Depois vai a Recife logo após o Carnaval, entre 14 e 18 de fevereiro.

Já no Sudeste, ficará entre 28 de fevereiro e 4 de março, no Rio de Janeiro; e finaliza o roteiro em São Paulo, do dia 15 a 17 de março.

No Brasil, o projeto tem duração de três meses, de janeiro a março.

Veja mais fotos da Arena Verão em Fortaleza

Na arena são realizadas atividades físicas e momentos de relaxamento. Para isso, haverá um lounge, onde as pessoas poderão descansar e aproveitar a praia, além de aulas para prática esportiva em parceria com a academia SmartFit.

Dentre as outras ações de marketing, também haverá uma ação de compre e ganhe, com oferta de brindes para quem adquirir os produtos das marcas no local.

Além disso, quem quiser registrar a participação no evento, poderá aproveitar o espaço instagramável criado especialmente para a ocasião.

“Essa iniciativa reflete a importância de compartilhar e levar experiências significativas ao público, destacando a conexão entre as marcas Nestlé Aveia e Molico e o estilo de vida equilibrado. Por isso, ofereceremos uma série de ações que visam não apenas promover a saudabilidade, como também criar uma conexão genuína com os nossos consumidores", frisa Patrícia Tigre, Diretora de Leites da Nestlé.

