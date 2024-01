Uso do Pix para compras de bens e serviços cresce 74% no Ceará

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Pix teve mais de 4 bilhões de transações somente em um único mês

As pesquisas de mercado ajudam muito a entender o comportamento do consumidor. No Ceará, o cenário é de aumento de compras de bens e serviços com o uso do Pix em 74%, em 2023 ante 2022.

Os dados são de levantamento exclusivo para a coluna realizado pelo Itaú Unibanco e apontam que a alta considerou as transferências feitas de CPF para CNPJ.

Além disso, o valor das transações também cresceu, em torno de 40%, com um ticket médio de R$ 371.

Os que mais utilizam o sistema são os nascidos entre 1982 e 1994, ou seja, da geração Y, com 56% das compras realizadas pelo Pix. Depois vem a geração X (1965 e 1981), com 25%, a Z (1995 a 2010), com 14%, e os babyboomers (1945 a 1964), com 5%.

Incluindo as transações realizadas com cartões de crédito e as compras com Pix feitas por clientes do banco, houve alta de 12% no total transacionado pelos brasileiros no Ceará no ano passado, na comparação com 2022, e de 7% no número de transações.

Para se ter ideia, no quarto trimestre de 2023, o valor transacionado com cartão de crédito representava 72% das compras, enquanto o Pix teve 28% do participação.

"A disposição dos consumidores de acessar cada vez mais serviços financeiros digitais tem impulsionado positivamente o mercado, o levando ao desenvolvimento de novos recursos para melhorar a experiência dos clientes", detalha Moisés Nascimento, diretor do Itaú Unibanco.

Na análise apenas das compras realizadas no ambiente online, o uso do cartão virtual saltou 63% na quantidade de operações e 41% no valor transacionado.

Já dentre os setores mais demandados, o maior avanço foi no número de transações foi de cultura, esporte e lazer (61%), seguido de educação (43%).

Depois vêm mercados (18%) e materiais de construção (8%). Mas o segmento com maior representatividade nas transações (considerando crédito e Pix), sendo o líder em compras pelos cearenses é o de alimentação, com 24% do total.

Turismo se destacou em 2023 na alta de 23% no valor total gasto e de 6% na quantidade de transações, com ticket médio de R$ 957.

Carnaval lucra

O Carnaval é uma das datas comemorativas mais atrativas para a economia brasileira.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Terra, com 57 mil respondentes em todo o País, 29% dos entrevistados mencionam a festa como o período que mais gastam dinheiro.

Somente no Carnaval de Fortaleza, de acordo com a estimativa compartilhada pela Secretaria da Cultura, a expectativa de movimentação econômica é de R$ 1 bilhão na Capital.

RioMar Mulher

O 8° Prêmio RioMar Mulher, do Grupo JCPM e RioMar Fortaleza, já tem data marcada para acontecer. Será no dia 13 de março, às 19h, no Teatro RioMar Fortaleza, para convidados.

Com o slogan "A conquista de uma abre caminhos pra todas", o evento terá entre as homenageadas a fundadora e ex-diretora do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, Adriana Costa e Forti. Ela será agraciada na categoria "Saúde".

M.A.C no Ceará

À coluna, a M.A.C Cosmetics compartilhou alguns dados da atuação no Ceará. A preferência de quem consome no Estado está no batom Velvet Teddy.

Em seguida vem o batom Matte Mehr, o fixador de maquiagem Fix , a máscara de cílios In Extreme Dimension WaterProof e, por último, o blush mineralize Love Joy.

Atualmente, a M.A.C possui duas lojas, ambas na capital Fortaleza, sendo uma no Shopping Iguatemi Bosque e a outra no RioMar Fortaleza.

Questionados se planejam abrir novas unidades, informam que não há planejamento mas deixam em aberto: "Quem sabe no futuro não teremos mais lojas pelo Ceará."

Sobre o investimento em Inteligência Artificial (IA), localmente ele se dá em tecnologia aplicada em ferramentas de virtual try on (uma forma de experimentar virtualmente o produto).

Novos Talentos vai começar!

Foto: THAÍS MESQUITA TURMA dos Novos Talentos de 2022.2

O curso Novos Talentos, da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com O POVO, está com inscrições abertas até o dia 14 de fevereiro.

O programa, que capacita estudantes de Jornalismo com aulas práticas e teóricas, é o principal canal de entrada no Grupo O POVO.

As incrições são exclusivamente online (fdr.org.br/novostalentos) e podem se candidatar estudantes a partir do quarto semestre de Jornalismo de qualquer faculdade de Fortaleza.

No site estão todas as informações referentes ao curso e às provas de seleção. O Programa vai de 26 de abril a 26 de julho.



