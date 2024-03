3corações alcança maior representatividade de arrecadação no Ceará

Foto: Divulgação 3corações se destaca como empresa com matriz no Ceará com maior representatividade na arrecadação ao Estado

A 3corações é a empresa que teve maior representatividade na arrecadação tributária do Ceará em 2023, no segmento industrial.

A empresa nascida em terra potiguar está no Estado desde 1990, com inauguração da fábrica no Eusébio (CE). Depois, em 1998, foi construído o Centro de Vendas e Distribuição também na mesma região e criada a plataforma de logística do Grupo.

Pela importância do mercado, em 2020 houve abertura do Ed. João Alves de Lima, torre corporativa do Complexo Monte Sião, que sedia o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da 3corações localizado em Eusébio (CE).

O resultado dado antecipadamente pela coluna faz parte do Programa Contribuinte Pai d'Égua, que terá entrega Troféu Cinco Jangadas na sexta-feira, 15.

O evento é promovido pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), por meio do Programa de Conformidade Tributária do Estado do Ceará. A solenidade reconhece os destaques do ano passado.

São agraciadas empresas com matriz no Ceará, que se mantiveram na classificação máxima do Programa durante todo o ano de 2023 justamente no quesito maior peso na arrecadação tributária estadual dentro de seu segmento econômico, bem como profissionais da contabilidade, que serão agraciados em três categorias distintas.

A cerimônia acontecerá no auditório do Fisco cearense (Av. Alberto Nepomuceno, nº 6), a partir das 14h, com a presença do secretário Fabrízio Gomes.

Frosty

A Sorvetes Frosty inaugurou mais duas lojas no Trairi e em Juazeiro do Norte, que recebe a segunda unidade da marca na Praça dos Romeiros.

Além delas reinauguraram mais cinco unidades: Tiradentes, também na terra do Padre Cícero; Igarassu, Cruz de Rebouças, Dois Rios e Cidade 2000.

Como parte do plano de expansão, a empresa deve investir cerca de R$ 30 milhões em abertura de novas lojas no Nordeste em 2024.

Mentoria paga

Já viram que gestores cearenses estão disponibilizando de 1 hora do seu tempo, de forma paga, para mentorias?

Eles estão na plataforma da startup Time Two Coffee, que tem como designação ser uma cafeteria virtual voltada a desenvolvimentos de negócios. Nos preços achados, tem quem cobre de R$ 100 a R$ 1 mil.

As conversas também são revertidas em doações. "Nossa meta de doação/mês para o Ceará, em 2024, é de R$ 60 mil", diz André Ribeiro, empreendedor à frente da startup.

Qualidade

Programa Selo de Qualidade Empresarial do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Ceará vai ser lançado amanhã, quarta-feira, dia 13 de março.

Nascido no Ceará e adotado por outros estados brasileiros, o selo é voltado para a implantação de melhorias dos sistemas de gestão nas empresas de serviços cearenses, de modo a contribuir para uma maior competitividade, qualidade, inovação e sustentabilidade das mesmas.

Para quem quiser participar, as inscrições ainda estão abertas até o dia 31 de março.

Podem entrar segmentos de alimentação fora do lar; lazer, turismo e eventos; saúde e bem-estar; e transporte.

Em 2023, o programa teve 418 empresas inscritas. Deste total, 280 receberam a certificação.

Indústria atrai saúde

Um mercado que ganha com a instalação de empresas é com certeza o da saúde.

No Pecém, a Hapvida NotreDame Intermédica (NDI), por exemplo, inaugurou neste mês clínica de saúde integral.

A ideia é atender a demanda de saúde da população do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A Hapclínica Pecém é ainda parceria com a Aeris Energy e fica na rua Francisco Câncio, 524, Centro do Pecém, São Gonçalo do Amarante.

Na região, a empresa possui ainda Prontoatendimento 24h, na avenida Antônio Brasileiro, nº131, Centro.

AUMENTE SEUS LUCROS: Conheça as maiores pagadoras de DIVIDENDOS e estratégias para 2024





Mais notícias de Economia