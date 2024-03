Enel está há 3 anos como mais reclamada no Procon

Foto: FCO FONTENELE Antônio Scala, presidente da Enel no Brasil em visita ao O POVO

No Ceará, a Enel passou dos bancos como empresa mais reclamada pelos consumidores e assumiu o primeiro lugar do ranking nos últimos três anos, segundo dados do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) Fortaleza.

Então não é somente uma questão de percepção da população. São fatos.

À coluna mesmo, um morador da Travessa Eliezer Ximenes, em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), relata que ficou mais de 48 horas sem energia.

Ele detalhou que era a rua toda e que todos os moradores registraram reclamações à Enel Ceará.

Nesta segunda-feira, 18, informou que a energia ainda "estava voltando, por setores". E acrescentou que a informação que recebeu foi que não há reembolso da alimentação ou medicamentos que precisavam de refrigeração e que estragaram nestes dias sem geladeira.

Porém, a Enel solicitou do consumidor um laudo do motor do portão da casa queimado para poder realizar o ressarcimento.

Diante do cenário, segundo dados do órgão de defesa do consumidor, até a primeira semana de março, o ranking de atendimentos da Enel em 2024 contabilizava 977 consultas sobre energia elétrica.

Nos registros, a resolutividade chegou a 858 ou a 87,81%. Em resposta ao O POVO, a Enel Ceará informa que é a empresa com maior número de clientes do Ceará e que o número apresentado pelo Procon representa 0,02% do número total de clientes da distribuidora.

A empresa esclarece ainda que os dados de janeiro a março de 2024 mencionados na reportagem são referentes ao total de atendimentos e não de reclamações, o que inclui dúvidas, soluções e parcelamentos. Frisa ainda que possui um canal chamado Linha Direta, em parceria com o órgão.

A distribuidora defende ainda que, nos últimos cinco anos, investiu R$ 5,9 bilhões no Ceará, dos quais R$ 1,6 bilhão apenas em 2023, no maior investimento da série histórica da companhia.

Sobre o cliente do município de Cascavel, a distribuidora informa que um transformador precisou ser substituído no local e que o serviço foi normalizado na madrugada de segunda, 18.

Com relação ao ressarcimento ao consumidor, a Enel acrescenta que as atividades da companhia são regidas por regulamentação federal e que ela rege apenas os danos elétricos. (Veja íntegra no OP+)

Na cidade de São Paulo, pesquisa Datafolha publicada ontem pela Folha de S.Paulo mostra que o transtorno de queda de energia aparece como o segundo mais recorrente e que para 62% dos entrevistados a responsável por isso é a Enel.

Já a gestão do prefeito Ricardo Nunes é apontada por 18% dos pesquisados. Em seguida o levantamento mostra o governo estadual de Tarsício de Freitas, com 7% dos 1.900 respondentes moradores.

Construção

No Ranking INTEC das Maiores Construtoras do Brasil, três construtoras que têm atuação no Ceará estão no top 20 da premiação.

Direcional Engenharia (1º lugar); Construtora Tenda (5º lugar) e Moura Dubeux (12º lugar). Esta é edição 2024 do indicador, que mostra as 100 maiores construtoras do País, frisando aquelas que construíram mais metros quadrados durante o ano base (2023).

Na categoria Regional Nordes, a Moura Dubeux que ficou em primeiro lugar.

Olho no Ceará

Foto: Lucio França/Divulgação Arthur Blaj, vice-presidente de Marketing da CRM

A CRM&Bonus, empresa de tecnologia especializada em soluções de crescimento, por meio de incentivos e inteligência de varejo, está de olho em expandir no Ceará. A marca é um unicórnio, ou seja, foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão.

Atualmente, o produto mais forte no Estado é o Giftback, um bonus após a compra, a ser gasto na mesma loja.

No ano passado, segundo balanço de Arthur Blaj, vice-presidente de Marketing da CRM&Bonus., foram impulsionados em empresas no Ceará R$ 46 milhões, em 262 lojas.

O crescimento foi escalável, visto que, em 2021, m 2021, foram R$ 14 milhões gerados nos clientes e era menos da metade das lojas. Para este ano, a pretensão é crescer "pelo menos uns 50%" dos números de 2023.

Água Premium

Foto: Geissa Rocha/Marketing do Grupo Telles/Divulgação Garrafa da Premium com gás que será lançada na primeira quinzena de abril

A Naturágua, fabricante de água mineral do Grupo Telles, lançará uma embalagem Premium sustentável com foco nos mercados de luxo e life, na primeira quinzena de abril.

Será a Premium – uma embalagem sustentável e reciclável que pode ser 100% reutilizada, com pH de 7,64.

O produto é importado dos Estados Unidos e foi desenvolvido para atender às classes A e B preocupadas com a sustentabilidade.

A embalagem é em alumínio laminado, desenhada com temas ambientais e tampa pilfer e terá em duas versões: laranja (com gás) e azul (sem gás).

O lançamento inicial é em Fortaleza e no Ceará, onde a Naturágua está há mais de 30 anos, mas o novo produto também estará disponível nas principais cidades do País.



