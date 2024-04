A visita de Lula ao Ceará e a Transnordestina

Foto: FÁBIO LIMA Cerimônia de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará

.

Lula tem previsão de vir ao Ceará na sexta-feira, 5 de abril, para acompanhar as obras da Ferrovia Transnordestina em Iguatu (361,4 km de Fortaleza) e firmar ordem de serviço para as obras do Ramal Salgado e outros anúncios na área de infraestrutura hídrica.

À coluna, o diretor-presidente da Transnordestina Logística SA (TLSA), Tufi Daher, diz que a expectativa com a visita é o anúncio de um aditivo de R$ 3,6 bilhões.

O valor soma-se ao empréstimo já tomado de R$ 3,8 bilhões pelo Grupo Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), responsável pelas obras, que teve a última parcela de R$ 811 milhões liberada em outubro pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a ferrovia terá 1.206 km de extensão em linha principal, atravessando 53 municípios em três estados (Piauí, Ceará e Pernambuco), ligando Eliseu Martins (PI) ao Porto do Pecém (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza, passando por Salgueiro (PE).

O objetivo é transformar o Nordeste em polo exportador de minério de ferro e conectar, por trilhos, o sertão e o mar. A fase 1 do empreendimento já alcançou mais de 70% de execução.

Juntamente com o presidente e a TLSA, Tufi lista que haverá presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas, e dos Ministérios dos Transportes, do Desenvolvimento Regional, da Fazenda, e da Casa Civil.

"Nós vamos inspecionar as obras e estamos na expectativa de que o governo possa assinar o aditivo ao contrato do financiamento. É mais uma dívida que o grupo CSN vai tomar", detalha.

Atualmente com os R$ 811 milhões, que era a última parcela do empréstimo anterior, a TLSA está realizando os lotes 4, 5 e 6, até Quixeramobim, sendo 11 lotes no Ceará.

Com a próxima liberação, na primeira parcela, Tufi planeja condições de contratar mais três lotes, que são mais 150 quilômetros. Mas já estima completar os trechos 10 e 11 também, passando por Quixadá, Itapipoca, Baturité, Aracoiaba e Caucaia, onde fica o Pecém.

"Faltam 281 quilômetros para que a gente possa contratar para chegar na primeira fase do projeto até o Pecém.

Do projeto até o Pecém em si, a expectativa do Grupo CSN é de um horizonte de quatro anos. Ele diz que no primeiro semestre de 2027 já deve haver operação comercial.

Ainda mais, frisa que já no ano que vem (2025) será iniciado o transporte de mercadorias em fase de comissionamento (teste).

"Todo o trecho do Piauí está praticamente pronto, de São Miguel do Fidalgo (PI), e a gente vai trazer ali para a bacia leiteira do Ceará que é justamente essa região de Iguatu, Quixeramobim, Quixadá. Vamos trazer milho, soja."

Ferrovia 2

Foto: FÁBIO LIMA Tufi Daher, diretor-presidente da Tansnordestina logistica S.A

As negociações com os estados (Ceará, Piauí e Pernambuco) e agricultores impactados com a ferrovia já começaram.

"Estamos conversando primeiro com as três cidades, com os agricultores, com o polo leiteiro que tem lá (no Ceará) e já contratamos o projeto do terminal lá no Piauí, e em breve vamos colocar o terminal numa dessas três cidades. Faltam 281 quilômetros e a gente começa a enxergar o porto do Pecém de binóculo, diz Tufi.

Ferrovia 3

Outra informação exclusiva de Tufi é que essa capacidade inicial de distribuir até essa região leiteira do Ceará pode chegar ao transporte de 3 milhões a 4 milhões de toneladas ao ano.

"O que não é pouca coisa, não é pouca coisa", diz o diretor-presidente da Transnordestina.

Para o projeto como um todo, que tem a capacidade de 30 milhões de toneladas, Tufi enfatiza que pode até parecer pouco. "Mas para o início de operação é muito legal."

Nova marca

Foto: Firma Produções/Giga+/Divulgação Evento de anúncio da nova marca Giga+ Empresas

A Wire muda hoje de marca e passa a se chamar Giga Empresas para atender clientes B2B (empresas) do Grupo Alloha Fibra. Além do nome, a proposta é melhorar a comunicação e expandir a oferta de soluções de conectividade para empresas, operadoras e ISPs (provedores de internet), além de aumentar a presença no País.

No Norte e Nordeste, a Giga tem no Ceará 40% da receita das Regiões. E como tem contrato com todos os 17 cabos do litoral fortalezense abastece muitos provedores de internet. Segundo Fábio Abreu, VP para o segmento B2B do Grupo Alloha Fibra, são mais de 400 ISPs prospectados no Nordeste.

Com foco também no mercado nacional ele diz que o objetivo ainda é aumentar a receita em 16% em 2024 em comparação com o ano passado, representando um crescimento de 104% na esteira comercial.

Natural Leve crescendo

Com investimento de R$ 650 mil, o Grupo Vignoli fechou contrato com o Shopping RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, para a abertura de uma nova loja da Natural Leve, conceituado como restaurante de comidas leves e práticas.

Já há sinalização de tapume no local onde será aberta a unidade, dentro do shopping, mas ainda sem previsão de inauguração. Com isso, a Natural Leve, adquirida pelo Grupo, passará a contar com duas lojas, sendo uma na Beira Mar e outra no RioMar Fortaleza.



