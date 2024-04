Licença da Globest é suspensa no Ceará

Foto: Divulgação IBAMA Cotaminação do Rio Poty

Após operar lavra de minério de ferro na comunidade de Bandarro, no município de Quiterianópolis (a 414,9 km de Fortaleza), a mineradora Globest teve novamente a licença suspensa pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace).

O projeto, em sociedade com duas outras empresas estrangeiras, ocorreu na Serra do Besouro para exploração de ferro, e chegou a receber pelo menos 14 embargos.

Os trabalhos foram paralisados ainda em 2017 após denúncias de assoreamento e poluição do Rio Poti, além de contaminação do solo e plantações dos produtores locais, morte de animais que estavam contaminados com o pó do minério.

Porém, a mineradora voltou a operar em 2023. Foi em maio, quando a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quiterianópolis e a Semace concederam a licença ambiental, permitindo o retorno das operações, mas com condições a serem seguidas.

Sobre a nova suspensão, o Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM) emitiu comunicado frisando que mais esta sanção prova que estão do "lado certo da história".

"A mineradora Globest continua irresponsável e criminosa desrespeitando todas as condicionantes impostas pelo órgão ambiental e ao mesmo /tempo poluído a terra, a água e ar que são fonte de vida para o território camponês de Bandarro", reclama Erivan Silva, da direção nacional do MAM.

Já o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio das Promotorias de Justiça de Quiterianópolis e Novo Oriente, diz à coluna que vem acompanhando "os possíveis danos causados ao meio ambiente" por parte da mineradora Globest Participações LTDA.

Hoje, 9 de abril, ainda se reunirá com o Escritório Frei Tito, Defensoria Pública e representantes da comunidade atingida para discutir as próximas providências a serem adotadas.

O órgão reforça também que ajuizou a Ação Civil Pública (nº 0280026-96.2021.8.06.0171) a fim de que a mineradora fosse penalizada e tomasse providências para reduzir os danos causados.

O processo pode ser acompanhado por meio do site do MP.

Do lado da Semace, Najara Lima, gerente de Controle Ambiental, detalha que eram 13 condicionantes a cumprir.

Além disso, houve a suspensão mas há possibilidade de voltar caso as demandas sejam atendidas. Ela ainda informa que não há prazo para resposta da empresa e nem para rever a suspensão.

O fato é que hoje a Diretoria de fiscalização do órgão analisa o caso para fazer as autuações. Mais detalhes do processo da Secretaria não foram revelados por estar em sigilo.

Delrio

A Delrio Refrigerantes, nascida em Sobral (a 234,8 km de Fortaleza), está se reposicionando no mercado e entrando em Fortaleza.

Agora, os consumidores da capital cearense podem encontrar os produtos nas versões 2 litros, 1 litro, 500 ml e 250 ml nos principais supermercados da cidade. O investimento para essa entrada é de R$ 1,2 milhão. A marca genuinamente sobralense conta com mais de 60 anos.

Tangerine

A cearense Tangerine Óculos fechou contrato para a abertura de duas novas lojas no RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy, com previsão de inauguração ainda neste semestre.

As fundadoras são as irmãs Amanda e Silvia Loiola em 2022, e têm foco no público jovem. Com a expansão da marca, a Tangerine passa a contar com quatro unidades em Fortaleza.

Além disso, está prevista uma mudança de branding, mantendo a logo, mas com alteração de cores e elementos.

Enel

O novo diretor-presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, esteve ontem com o secretário da Infraestrutura do Governo do Ceará, Antonio Nei de Sousa.

De medida, encontro mensal sobre demandas da sociedade e sobre a agilidade nos atendimentos.

Também trataram de substituição das redes monofásicas para trifásicas, especialmente em áreas produtivas; assim como do programa Renda do Sol e parceria para ampliação do programa de energia solar em escolas públicas.

Ainda ontem, o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) enviou ao Ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um ofício de urgência, solicitando à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a fiscalização do contrato de concessão e dos serviços da Enel Distribuição Ceará.

Vans em Fortaleza

Foto: Rodrigo Kbça/Vans/Divulgação Vans promove Circuito Vans Off The Wall Amador, começando por Fortaleza

A marca Vans vai promover evento para a cena do skate em Fortaleza. Ainda seguirá para Goiânia, Florianópolis e última etapa em São Paulo.

O artista gráfico carioca Felipe Motta, ou Mottilaa, desenvolveu a comunicação visual do evento, retratando ícones regionais, sendo o cangaceiro para o Nordeste, a onça pintada para o Centro-Oeste, o edifício Copan para o Sudeste e a araucária para o Sul.

Será o Circuito Vans Off The Wall Amador. Em Fortaleza, ocorrerá de 27 e 28 de Abril, no Skatepark da avenida Beira Mar.

Esta primeira etapa é destinada à participação de skatistas nascidos ou radicados nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Skatistas do Norte poderão escolher qualquer uma das etapas para participar. As inscrições são em vans.com.br/circuito.

Menores de 18 anos devem obter autorização dos pais ou responsáveis legais para participar.

