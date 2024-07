Fraport negocia retomada do voo Fortaleza-Madri

Foto: AURELIO ALVES Batismo de Aeronave da Air Europa em 2019

A Fraport trabalha negociação diretamente com administradoras de terminais aéreos fora do Brasil para fomentar voos internacionais no Aeroporto de Fortaleza. Um dos contatos foi realizado com o aeroporto de Madri, na Espanha.

A visão da empresa é fomentar mais as conexões internacionais, com o apoio do Governo do Estado também, por conta da disseminação do Ceará fora do País. Isso porque os voos domésticos acabam se interligando aos voos internacionais.

"Quando a gente tem o aumento internacional, automaticamente a gente tem do doméstico, por conta da conectividade. Além disso, a Fraport está trabalhando com alguns aeroportos fora do Brasil diretamente para ver se faz essa iniciativa entre os dois aeroportos para fomentar alguns internacionais aqui", complementa em entrevista exclusiva ao O POVO, Thais Reder, diretora de Operações da Fraport Brasil.

Segundo ela, a negociação em si com o aeroporto de Madri não pode ser detalhada, mas essa conversa existe. E, de fato, trazer voos internacionais, ligando com o fomento do doméstico, sobretudo do regional, pode beneficiar o Ceará.

Isso porque, para lembrar, a Aeroportos Espanholes e Navegação Aérea (Aena) é quem administra os terminais na Espanha e que tem a concessão de seis aeroportos no Nordeste, incluindo o Orlando Bezerra de Menezes (JDO), de Juazeiro do Norte. Na Região, ainda detém o de Recife (PE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Aracaju (SE) e Maceió (AL).

Além disso, a empresa ainda administra no País, o que pode gerar novas conexões, os terminais de Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Montes Claros (MG) e Uberaba (MG). No mundo, é responsável pela gestão de 46 aeroportos e dois heliportos na Espanha. Também detém 51% do Aeroporto de Londres-Luton e atua no México (12 aeroportos), Colômbia (2) e Jamaica (2).

"A gente está trabalhando intensamente para isso (fomentar voos internacionais). A nossa área comercial, a gente tem uma área específica de marketing ambiente para isso", acrescenta Thais.

Lembrando que o voo Fortaleza-Madri já existiu. E era operado pela Air Europa, duas vezes na semana, tendo durado de 2019 e 2020, mas foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. Porém, esta operação ainda não retomou ao Estado. Embora a empresa opere atualmente em Salvador e voltou para Recife.

Capacitação 1

O Projeto Geração Tech vai capacitar 700 jovens com idade mínima de 18 e máxima de 29 anos, no curso de Formação e Desenvolvimento Web, focado na formação de desenvolvedores Web Full Stack, de forma gratuita. Esta é a 2ª Edição do projeto idealizado pelo Governo do Ceará, por meio da Adece e pelo IEL Ceará. São 250 vagas presenciais e outras 450 online para residentes do Interior. As inscrições vão até o dia 2 de agosto no site geracaotech.iel-ce.org.br.

Capacitação 2

O Encontro das Comissões de Diversidade e Inclusão dos Conselhos Regionais de Contabilidade do Brasil será realizado em Fortaleza de 4 a 6 de julho. As palestras, painéis e rodas de conversa serão na sede do CRC-CE e no Auditório da Feaac/UFC. As visitas técnicas no Sescap-CE e no Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues. Haverá o Cortejo de Dandara pelas ruas do Benfica. Inscrições em www1.cfc.org.br/evento?A2H, com doação de 2 kg de alimento não perecível.

5G da Brisanet

A coluna conseguiu com exclusividade o dia oficial de lançamento da tecnologia 5G da cearense Brisanet em Fortaleza. Para isso, a empresa original de Pereiro, a 335,72 km da Capital, vai realizar dois eventos de inauguração, nos dias 25 e 26 de julho, ainda com detalhes a serem divulgados.

Para este lançamento, a Brisanet traz como consequências da implementação benefícios aos usuários. Em comunicado à coluna, listam velocidade de internet mais alta, latência reduzida e maior capacidade de conexão simultânea.

Outra vertente do 5G que vai ser um dos focos da companhia será o de impulsionar o desenvolvimento de soluções inovadoras em áreas como saúde, educação, indústria e entretenimento.

Instituto Atlântico

O Instituto Atlântico vai realizar o "Conexão TransFormadora" para apoiar a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. O evento será realizado no dia 4 de julho, das 13h às 17h, na sede do Atlântico, em Fortaleza, na avenida Washington Soares, 909. Na ocasião haverá oportunidades de networking, aprendizado e desenvolvimento. As vagas são para 30 participantes. A ação será realizada pelo time de Inovação do Instituto Atlântico em parceria com o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, serviço municipal de Fortaleza dedicado à proteção e defesa da população LGBTQIAPN+.