Monsenhor Tabosa: Gastronomia, tecnologia e comércio

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Fortaleza- CE, Brasil, 18-01-25: Denúncia de falta de acessibilidade para PCDs leva equipe do OPOVO vara averiguar algumas ruas de Fortaleza. Na foto, falta de piso tátil na avenida Monsenhor Tabosa. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO)

Sobre a avenida Monsenhor Tabosa coberta e 24 horas, já se sabe que o intuito é transformá-la desde a João Cordeiro até a Dom Manuel em um corredor comercial (de manhã), gastronômico (à noite) e tecnológico.

E o pleito dos comerciantes é que as intervenções sejam, na verdade, áreas de sombreamento e não como em Gramado (RS), que se trata de uma estrutura de acrílico e fechada para carros, segundo detalha Márcia Oliveira, presidente da Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa (Almont).

E em vez de o local ter impedimento à passagem de carros, ela disse que a avenida não pode ser fechada apenas para pedestres. "A avenida não foi desenhada para isso. Em Gramado a dimensão da rua é menor, aqui é bem maior", acrescentou.

Procurada, a Secretaria do Turismo comunicou que a primeira visita técnica ao local está prevista para esta semana.

Vale frisar que o projeto para a nova avenida Monsenhor Tabosa ainda está em fase de estudo e a iniciativa é multissetorial, envolvendo diversas secretarias da Gestão Municipal, além de parceiros externos.

Leia mais Evandro anuncia requalificação da Dom Manuel e Monsenhor Tabosa como polo tecnológico Sobre o assunto Evandro anuncia requalificação da Dom Manuel e Monsenhor Tabosa como polo tecnológico

Um deles é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Em visita ontem ao O POVO, Wally Menezes, reitor da instituição, reiterou o papel do IFCE não somente para estimular o desenvolvimento de tecnologia na avenida, mas a ideia de replicar o modelo que será elaborado em outros bairros de Fortaleza.

Questionada sobre mais detalhes do protótipo apresentado aos comerciantes, a Setfor disse que "qualquer manifestação ou detalhamento seria extremamente precipitado, considerando a complexidade do tema e o pouco tempo para elaboração das intervenções.

ArcelorMittal

Em balanço sobre os projetos sociais no Ceará, a ArcelorMittal unidade Pecém divulgou o investimento de mais de R$ 2,7 milhões para este ano no Estado.

Uma das ações será o Edital ArcelorMittal Investe, em apoio à ONGs, com apoio financeiro em duas categorias: de até R$ 50 mil e de até R$ 80 mil. O foco é em projetos que promovam o desenvolvimento social e comunitário em São Gonçalo do Amarante, Caucaia, Paracuru e Fortaleza.

Paulo Guedes

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes, é o convidado do Mêntore Bank, banco digital cearense focado em empresas, para uma convenção em São Paulo, na quinta-feira, 13.

Em um painel com o CEO do banco, Vanderson Aquino, Paulo Guedes debaterá sobre o mercado financeiro e os meios de pagamentos.

Além da temática, durante o evento, o Mêntore vai focar na divulgação dos resultados financeiros do ano e apresentação de perspectivas estratégicas para 2025.

Varejo

Após caírem dezembro, as vendas do comércio brasileiro cresceram 2,8% em janeiro, de acordo com o Índice do Varejo Stone (IVS).

Ante igual período do ano anterior, o cenário seguiu na mesma linha, com alta de 1,9%. O estudo, que acompanha mensalmente a movimentação do varejo no País é da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros.

No recorte regional, 19 estados apresentaram resultados positivos no comparativo anual, liderados por Roraima, com alta de 9,3%, seguido por Amazonas (6%), Acre (4,6%), Alagoas (4,3%), Ceará (4,1%), Amapá (3,9%), Pará (3,2%), Rio de Janeiro (2,9%), São Paulo (2,8%), Goiás e Minas Gerais (2,6%), Espírito Santo (2,2%), Tocantins e Maranhão (1,6%), Rondônia (1,5%), Pernambuco (1%), Rio Grande do Norte (0,9%), Bahia e Sergipe (0,8%).

Restaurante Grand Parrilha

Com investimento de R$ 6 milhões, Restaurante Grand Parrilha expande operação e chega ao bairro Meireles, em Fortaleza, com previsão para abrir no fim deste mês.

A casa tem carnes como especialidade e abre a segunda unidade, localizada na Praça Portugal. A primeira está na Maraponga. O novo espaço tem mil m² de área e contará com seis ambientes.

A proposta é que o restaurante atenda também com áreas reservadas para reuniões e eventos. Para atrair, investiram também em ambientação. São cerca de R$ 100 mil investidos em arte. De música apostam em jazz internamente e rock no lounge.



Mais notícias de Economia