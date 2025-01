Evandro anuncia requalificação da Dom Manuel e Monsenhor Tabosa como polo tecnológico

Foto: Samuel Pimentel AVENIDA Monsenhor Tabosa, em Fortaleza.

Fortaleza vai investir nas avenidas Dom Manuel e Monsenhor Tabosa. A ideia é requalificar a área para se tornar um centro tecnológico com a presença de startups, ampliando, também, a atuação de bares e restaurantes em uma espécie de corredor 24 horas.

A iniciativa foi compartilhada pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em encontro com comerciantes, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza), nesta sexta-feira, 24.



Foto: Ana Luiza Serrão/O POVO Encontro do prefeito Evandro Leitão (PT) com comerciantes, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza), nesta sexta-feira (24).

O gestor comentou, ainda, que vai implantar a isenção fiscal destes empreendedores do Centro da Capital e da Monsenhor Tabosa. “Vamos implantar, peço um pouco de paciência.”

"Nós visitamos outros projetos (...), onde várias startups estão estabelecidas, apresentando soluções e alternativas para diversos desafios estruturais da cidade. Queremos replicar esse modelo, atraindo startups para o Centro", destacou Evandro.

"Mas isso não exclui outras possibilidades. Bares e restaurantes, por exemplo, também poderão se estabelecer, contribuindo para a revitalização da área", acrescentou.

De acordo com o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, a ideia é fantástica e tem o total apoio dos lojistas. "Essa iniciativa vai gerar tecnologia para o varejo e para as empresas, além de trazer emprego, renda, satisfação e alegria para o nosso povo cearense."

"Recentemente, estivemos na NRF NRF Retail's Big Show (Grande Show do Varejo) , a maior feira de varejo do mundo, e vimos como a Inteligência Artificial está transformando tudo em pouco tempo. Esse corredor anunciado vai implementar e criar os mecanismos e ferramentas que podemos usar em nossas empresas para melhorar a vida das pessoas", acrescentou.

Assis explicou, ademais, que as demandas do Centro são imensas, mas o encontro focou em duas para viabilizar o quanto antes as respostas.

A primeira delas está relacionada ao atual tamanho das calçadas nas ruas Barão do Rio Branco e Floriano Peixoto, pois, antes, o fluxo de pedestres era grande, mas agora os carros precisam de mais espaço.

“As calçadas mais largas foram projetadas para atender aquele grande fluxo. Mas hoje, como temos apenas 190 mil pessoas no Centro, percebemos que elas não utilizam mais esse alargamento”, detalhou Assis.

A expectativa é que os carros tenham mais espaço para circular e que também seja implementado a Zona Azul no local, pois os estacionamentos na região contam com valores de R$ 10 por hora, enquanto a Zona seria em torno de R$ 2.

“O transporte vai ajudar as pessoas a se aproximarem mais das lojas e se locomover com mais facilidade para chegar a elas”, destacou Assis. “Precisamos atrair o público de volta ao Centro, e a Zona Azul é uma ferramenta para isso.”

Sobre o tema, Evandro disse que é um ponto a ser avaliado e que solicitou à Autarquia Municipal do Trânsito e Cidadania (AMC) para estudar essa questão e viabilizar eventuais mudanças de forma segura e eficiente.

O outro tópico principal dos lojistas dizia respeito a uma reforma na Praça do Ferreira. “Os projetos estão prontos, tanto o arquitetônico quanto o de iluminação técnica”, segundo Assis.

O presidente afirmou que faz 32 anos desde a última reforma no local, e ressaltou a importância da Praça como um ícone da cidade. A discussão sobre a reforma iniciou na antiga gestão.

Já Evandro confirmou que irá fazer a requalificação da Praça, que, em sua visão, é um patrimônio histórico e cultural de Fortaleza.

"Ainda este ano, nós vamos dar uma ordem de serviço para que as obras possam ser iniciadas", citou. A expectativa é que as obras comecem até junho.

Todavia, em abril, o prefeito disse que irá se reunir novamente com a CDL de Fortaleza para falar do tópico e que pode ser até que as obras comecem antes do previsto.

