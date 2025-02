Consórcio dos espigões de Fortaleza fala em definir marcas para restaurantes

Foto: Divulgação/SDE Projeção de como ficará o espigão da Beira-Mar após a concessão

Um dia após a confirmação que as marcas Santa Grelha, La Pasta Gialla e Ryori estão entre as empresas a operar na concessão do espigão da Rui Barbosa, o consórcio Píer Beira-Mar responsável pelos empreendimentos, frisou que as bandeiras ainda estão em definição.

"Houve uma concorrência e aí ganhou o consórcio do Píer, que é do Beach Park com o Grupo Social Clube. (...) Que tem o (restaurante) Santa Grelha, tem o Ryori, tem o La Pasta Gialla. E esses três restaurantes estarão dentro do espigão", disse Antônio José Mota, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico à rádio O POVO CBN.

Ele informou à coluna na terça-feira, 11 de fevereiro, que se reuniu com as empresas, viu o projeto e que os três restaurantes seriam as âncoras para outros negócios, como quiosques, lanchonetes, entre outros.

Porém, em nota nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, o consórcio Píer Beira-Mar frisa que ainda está em processo de definição das marcas que integrarão o empreendimento.

"Reforçamos que todo o processo está sendo conduzido com planejamento detalhado, considerando a complexidade da intervenção", complementou. Vale lembrar que o Grupo Social Clube ainda tem a bandeira Carbone.

Veja entrevista do secretário na rádio O POVO CBN, incluindo projetos para Fortaleza

