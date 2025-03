Mercado de gestão de ativos de olho na renda fixa

Foto: Caco Parise/XP/Divulgação Artur Wichmann é chefe de Investimentos da XP Inc. e presidente do Comitê de Alocação da XP Advisory Brasil

Com a Selic prevista para chegar a 14,25% ao ano ou mais, a renda fixa tornou-se muito atrativa. Além de darem mais segurança neste momento, títulos indexados à inflação, como a NTN-B (Notas do Tesouro Nacional Série B), oferecem proteção contra descontrole inflacionário.

Esta é uma das análises do cearense Artur Wichmann, chefe do setor de Investimentos (CIO) da XP Inc. e presidente do Comitê de Alocação da XP Advisory Brasil. Ele é economista graduado pela PUC-RJ, com mestrado em Engenharia de Produção pela mesma instituição e concedeu entrevista à coluna.

Neste quesito de renda fixa, ele diz que a procura pela modalidade realmente aumentou, mas que com os prefixados é preciso ter cautela devido aos riscos de mudanças na taxa de juros.

Apesar de achar que a bolsa brasileira (B3) esteja barata, frisa que não tem como competir com a renda fixa.

O mercado de capitais, em sua visão, precisaria oferecer retornos acima de 20%, "o que é desafiador". O CIO da XP Inc. reforça, no entanto, que é preciso olhar para a bolsa como um investimento de longo prazo, enquanto a renda fixa domina atualmente no curto prazo.

Sobre os impactos das decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Wichmann avalia que as políticas protecionistas podem levar a um jogo de perde-perde no comércio global, com menos crescimento e mais inflação, inclusive para o próprio país norte-americano.

Em relação à política de imigração de Trump, Wichmann vê também reflexos na economia, pois a entrada de imigrantes ajuda a manter a taxa de desemprego baixa e controla a inflação salarial nos EUA.

Na agenda ambiental o olhar para as ações de Trump é negativo, especialmente com a saída dos EUA do Acordo de Paris.

"Eventos climáticos extremos têm impactos econômicos claros, e os investidores estão cada vez mais preocupados com riscos ambientais", opina. Porém, a pauta ESG já é uma realidade, e empresas que não se adaptarem podem perder espaço.

Outro ponto de atenção foi o cenário de IPOs no Brasil. Ele diz que a escassez da entrada de empresas na B3 tem como fundo a alta taxa de juros e o déficit fiscal.

Para Wichmann, o governo compete com o setor privado por recursos, o que desincentiva investimentos e inovações.

No mercado de energias renováveis, o CIO já fala em potencial enorme em energia eólica e solar, mas que é preciso investimentos em infraestrutura para transformar essa energia em algo comercializável, como o hidrogênio verde.

"A burocracia e o ambiente de negócios complexo são obstáculos para o aproveitamento desse potencial", acrescenta.

Como um todo, no Brasil, o cenário, no entanto, é de uma democratização do investimento, com mais pessoas tendo acesso a produtos financeiros antes restritos.

Por isso, ele diz que a XP tem focado em educação financeira e na internacionalização dos portfólios, incentivando os investidores a diversificar além do mercado brasileiro.

80% DELAS

O escritório cearense André Menescal Advogados realizou evento de apresentação ontem, marcando a inauguração oficial da sede no BS Design, em Fortaleza.

A empresa possui filial em São Luís (MA) e São Paulo (SP) e, em breve, em Recife (PE).

No encontro, André Menescal revelou que a empresa alcançou 77% de mulheres compondo o corpo de cerca de 150 profissionais. Nos cargos de liderança, ele frisa que o percentual sobe para 85%.

Noélia

A Noélia Doces e Salgados vai se consolidar neste ano com sete lojas em shoppings e três de rua. A próxima inauguração é no Del Paseo.

A informação é de Yuri Fontenelle, sócio diretor da marca, que diz ter projetos para as cidades de Eusébio, Juazeiro do Norte e Sobral. Mas detalha que recebe convites também para sair do Estado.

Ele foi um dos convidados do bate-papo sobre inovação e legados promovido pelo escritório André Menescal Advogados, que contou com Daniela Cabral, CEO do Grupo Acal.

BYD em Juazeiro

A BYD Carmais inaugura nesta quinta-feira, 13 de março, às 19h, loja no Cariri, em Juazeiro do Norte.

A unidade ficará localizada na avenida Padre Cícero, 4268, no bairro São José, e é voltada para carros elétricos e super híbridos (plug-in hybrid).

A marca chinesa, em 2024, alcançou crescimento recorde no Brasil, com 76.713 carros elétricos e híbridos plug-in emplacados, com alta de 327,68% ante 2023.

Esse desempenho, inclusive, consolidou a BYD como líder no mercado de eletrificados no País, sendo o Brasil o maior consumidor internacional.

O BYD Dolphin Mini foi o mais vendido para os brasileiros, mas modelos como a linha BYD Song também entraram no desejo dos consumidores. No Nordeste, a BYD tem parceria com o Grupo Carmais.

Ceará foi para Cuba

Foto: Yury Andropow/Cerbras/Divulgação Carregamento de cerâmicas Cerbras pronta para ir a Cuba

A cearense Cerbras, do mercado de revestimentos cerâmicos e porcelanatos, fez a sua primeira exportação para Cuba.

Foi no último dia 5 de março, com o envio de mais de 6 mil metros quadrados (m²) de cerâmica, o equivalente a quase nove toneladas.

Neste movimento foram enviadas 15 tipologias diferentes de cerâmicas, incluindo modelos como Quartzo Branco, Araripe Bege e Manaus Conza, nos tamanhos 33x46 e 46x46. Este é o 33º país a comprar produtos da empresa.



Mais notícias de Economia