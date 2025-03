Brisanet vence 2º leilão reverso de serviço móvel para 47 localidades

Foto: FÁBIO LIMA CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, no evento Brisatech, em julho

A cearense Brisanet foi uma das vencedoras do segundo leilão reverso para operar serviço móvel. A empresa abarcará 47 das 70 localidades disponíveis no certame, voltado a recursos remanescentes do pregão de 4G. As outras áreas ficaram com iez!, Ligga (pela Sercomtel) e Unifique.

O leilão foi realizado pela Entidade Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD)/ Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), para instalação de novas estações rádio-base (ERBs) em municípios elencados pelo Ministério das Comunicações, por meio da política de inclusão digital.

Trata-se da implementação e da operação de serviço móvel com tecnologia 4G já preparada para a transição para o 5G.

Para a companhia, a aprovação para operar nas 47 localidades totaliza R$ 59,9 milhões. Este valor será recebido após a conclusão e entrega das infraestruturas previstas.



As cidades onde a companhia irá instalar torres ficam nos estados Ceará, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, na região Nordeste, além de quatro na região Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.

O prazo para implementação é de 120 dias após a assinatura do Termo de Compromisso, podendo ser prorrogado por 30 dias.

Neste tipo de leilão as empresas são escolhidas ao oferecer o menor valor para implantar e operar as estações.

