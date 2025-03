Geraldo Luciano fecha ciclo no Conselho de Administração e Auditoria da Brisanet

Foto: Mauri Melo/O POVO Geraldo Luciano ainda atua nas empresas Marquise, Portobello, Itaueira, Grupo FAN e CVPAR

Desde 2020 atuando no Conselho de Administração da Brisanet, Geraldo Luciano Mattos Júnior disse à coluna que encerrou seu ciclo com a empresa.

A prestadora cearense de serviços de telecomunicações informou aos acionistas que recebeu o pedido de renúncia do executivo, apresentado em comunicação escrita, aos cargos de membro independente do Conselho de Administração e de Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

A atuação de Geraldo Luciano permanece nos conselhos das empresas Marquise, Portobello, Itaueira, Grupo FAN e CVPAR.

No comunicado, a Brisanet registra agradecimento ao executivo pela dedicação nos últimos anos,

expressando "gratidão pelas valiosas contribuições ao longo deste período e reiteram seus

votos de sucesso."

Em decorrência da renúncia, haverá eleição de substituto para preencher a vacância no Conselho de Administração e a recomposição do número necessário de seus membros independentes ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será convocada para realização daqui a um mês, no dia 24 de abril de 2025, às 10h.

Como está em período de silêncio, a empresa fez o informe por meio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esse prazo de não manifestação costuma durar os 15 dias que antecedem datas de divulgação de resultados trimestrais ou anuais das companhias.

A propósito, a Brisanet divulga seu resultado do fechamento de 2024 (4º trimestre) nesta segunda-feira, 24 de março, após o fechamento do mercado.

