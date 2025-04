Embaixada dos EUA endurece discursos

Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP Donald Trump endureceu as tarifas para importações de produtos no mercado dos EUA

É visível a mudança de posicionamento da Embaixada dos Estados Unidos. A nova ordem econômica mundial, como bem mostrou matéria de domingo do repórter especial Armando de Oliveira Lima, dá-se no cenário de relações comerciais, mas também na diplomacia.

E um exemplo recente se dá nas páginas oficiais do órgão. Uma das últimas mensagens deu o recado bem claro sobre vistos: "A triagem de vistos dos EUA não para após a emissão do visto. Monitoramos continuamente os portadores de visto para garantir que cumpram todas as leis e regras de imigração dos EUA — e revogaremos seus vistos e os deportaremos se não cumprirem."

Não que esta medida não acontecesse antes, mas o posicionamento e a forma de comunicação agora é diferente. Além disso, em outras mensagens passadas, o discurso de que o país norte-americano, para se tornar grande, também age para ajudar "os vizinhos a alcançar a grandeza por si mesmos".

Na visão de lá, o que acontece é o fortalecimento de laços comerciais, "criando parcerias para controlar a migração e melhorar a segurança do nosso hemisfério."

Do lado do Brasil, vale lembrar que, a partir de 10 de abril de 2025, o governo brasileiro restabelecerá a exigência de visto para todos os cidadãos dos EUA que visitarem o País, com a opção de solicitação de visto eletrônico (e-visa) para candidatos qualificados. A reciprocidade está indo além da tarifa.

Cialdini

O economista e secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, lançará o livro "A Trajetória da Lei de Responsabilidade Fiscal: Da Gestação à Pandemia - Os Efeitos nos Estados Brasileiros", na 15ª Bienal do Ceará, na sexta-feira desta semana, 11, às 18h.

A obra é fruto de pesquisa de doutorado e detalhada os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e os desafios para as finanças públicas no Brasil.

Lingerie

O Grupo Nayane, atuante no mercado de lingerie, divulgou crescimento de 15% na produção e 20% no faturamento em 2014 ante 2023.

Hoje a empresa produz mais de 3,3 milhões de peças por ano e tem presença na América Latina.

Segundo o balanço, a alta foi impulsionada pelo aperfeiçoamento dos processos produtivos e logísticos, além do investimento em liderança e valorização da cadeia produtiva, incluindo incentivos e benefícios para os colaboradores.

MCMV

O mercado da construção civil está bem contente com a nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), anunciada na semana passada pelo Governo Federal.

Por um bom tempo esse mercado de classe média ansiava ser contemplado e encontrar facilidades para conquistar a casa própria com recursos do FGTS.

Agora, famílias com renda mensal de até R$ 12 mil podem financiar imóveis de até R$ 500 mil. Antes, o teto do MCMV era para imóveis de até R$ 350 mil para renda familiar até R$ 8 mil.

Quem já está de olho é a MRV. Para Thiago Ely, diretor executivo comercial da MRV&CO, a mudança vai impulsionar ainda mais as vendas e contribuir para a redução do déficit habitacional no Brasil.

"Com o anúncio, poderemos atender um público que hoje acaba ficando refém de taxas de juros muito.

São Geraldo abre Centro

A Indústria Cajuína São Geraldo inaugurou na sexta-feira que passou seu novo Centro Administrativo em Juazeiro do Norte, Ceará, em um movimento de expansão da marca.

São 598,61 m² de área construída. No local, ficarão todos os departamentos administrativos como comercial, jurídico, compliance, controladoria, contabilidade, financeiro, recursos humanos e marketing.

O novo endereço fica na avenida Deputado Leão Sampaio, 1590, Lagoa Seca.

"Esse novo centro administrativo permite suportar a ampliação das operações e atender às novas demandas do mercado", pondera Felipe Leandro, gerente de RH.



