Banco do Nordeste é habilitado para serviços de depósito no Banco24Horas

Foto: Vasily Smirno/Shutterstock Clientes do Banco do Nordeste agora têm direito a depósito no Banco24Horas

Clientes do Banco do Nordeste (BNB), pessoa física e jurídica, agora vão ter acesso ao serviço de depósito nos caixas eletrônicos do Banco24Horas.

A máquina permite que o depósito seja feito sem o envelope, com e sem cartão. Por ser online, assim que a transação é efetivada na máquina, o valor já fica disponível na conta.

Portanto, a operação também pode ser realizada por não-correntistas para clientes do BNB.

Os caixas eletrônicos da marca estão em cerca de 2 mil municípios do Nordeste.

Vale lembrar que o BNB já conta com outros serviços habilitados no Banco24Horas, como saque, consulta de saldo e de extrato.

As notas aceitas sem envelope são as de R$ 20, R$ 50 e R$ 100. O limite é de R$ 2 mil por transação tanto para os clientes correntistas como os não-correntistas do banco.

Como realizar o depósito para contas do Banco do Nordeste no Banco24Horas:

Insira o cartão, se identifique e selecione a opção “Depósito” ou clique em Depósito em Dinheiro na tela inicial e selecione o Banco do Nordeste (BNB)

Selecione uma das opções: ‘Conta corrente’ ou ‘Conta poupança’

Informe os dados de depósito do favorecido: número da agência e conta

Digite o valor a ser depositado

Confira as notas que podem ser depositadas no caixa

Coloque o dinheiro no local indicado

Confira os dados do depósito

Confirme se estiver tudo correto

Aguarde e retire a impressão do comprovante de depósito bancário

As notas não podem estar amassadas, dobradas e não podem conter objetos como clipes, grampos, fitas adesivas, elásticos ou moedas.

Os caixas eletrônicos do Banco24Horas também aceitam depósitos em dinheiro das seguintes instituições:

Banco do Brasil

Bradesco

Banrisul

Banpará

Banco BMS

Banco BRB

Banco da Amazônia

Celcoin

Santander

Itaú

Fastcash

