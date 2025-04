Voo Fortaleza-Amsterdã não tem previsão de voltar em 2025, diz secretário

Foto: AURELIO ALVES KLM não vai retomar voo direto Fortaleza-Holanda em 2025

O voo Fortaleza-Amsterdã não tem previsão para retomar neste ano, segundo o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.

As operações, que começaram em 3 de maio de 2018, findaram em 2019, na pandemia de Covid-19. Após a pandemia, o Estado tentou reavivar a rota.

O governador Elmano de Freitas (PT), inclusive, teve uma conversa no dia 13 de maio de 2024, mas não houve avanços com a KLM, empresa que atuava três vezes por semana no Aeroporto Internacional Pinto Martins para o destino holandês.

Conforme Bismarck, o governo enviou para a companhia alguns estudos, tentando fazer esse convencimento de voltar.

“Enxergo aqui hoje que, talvez, com a Air France, que é sócio da KLM, essa demanda da Holanda esteja suprida, de alguma forma. Claro que queremos os voos, mas a gente precisa trabalhar ainda em aumentar esses números, que estão aumentando todos os anos”, complementou.

E não é de hoje que há a tentativa de reconquistar a empresa. Conforme O POVO noticiou em agosto de 2023, o Estado já seguia na negociação da retomada.

À época, inclusive, outras frequências internacionais vinham sendo retomadas, caso dos voos para destinos como Buenos Aires, na Argentina, Miami e Orlando, nos Estados Unidos, e Paris, na França.

