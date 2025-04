Aeroportos regionais do Ceará são avaliados para até 20 anos de concessão

Foto: © TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA Bismarck diz que há interesse de companhias aéreas de voar para o aeroporto de Sobral

O que se vislumbra para a concessão dos aeroportos regionais do Ceará é que durem por 10 a 20 anos. A informação é do secretário do Turismo, Eduardo Bismarck.

Isso pelo menos para os terminais mais vantajosos ou maiores dentre os 10 cearenses que tiveram o contrato rescindido pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), englobando o de Jericoacoara, Aracati e Sobral.

Veja ao fim desta matéria a lista com os 10 aeroportos regionais

O POVO já havia detalhado a busca do governo estadual com abertura de edital emergencial para a gestão privada atuar na operação, administração, conservação e manutenção dos aeroportos por meio da coluna do jornalista Jocélio Leal, enquanto o futuro dos equipamentos ainda é avaliado.

Esse movimento da Infraero, inclusive, culminou na Superintendência de Obras Públicas do Estado (SOP) reassumindo os terminais e a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) já aprovou o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo que transfere essa gestão para a Secretaria do Turismo.

A troca da SOP para a Setur muda, portanto, o modelo adotado anteriormente do Poder Executivo.

A Infraero havia assumido a gestão, operação e manutenção desses equipamentos por meio de autorização em agosto de 2023, visando profissionalizar e padronizar a gestão dos terminais. No entanto, a parceria não evoluiu e acabou o pedido de saída em fevereiro de 2025.

“É uma grande responsabilidade que o governador Elmano (PT) está transferindo para a gente. São 10 aeroportos, dos quais dois deles estão numa classificação acima, prontos para poder receber voos, que são os de Jericoacoara e Canoa Quebrada.”

Qual a situação dos aeroportos regionais do Ceará

O secretário estima que os 10 aeroportos deverão estar efetivamente na Setur em maio, já com os contratos das operadoras que a SOP está licitando.

“O processo agora é a Infraero que está ainda transferindo para a SOP de volta e a SOP está finalizando os contratos de gestão para transferir (para a Setur). Aí preciso que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) dê a delegação do aeroporto, tire da Infraero para a SOP e da SOP para mim para que eu possa realmente tratar dos aeroportos. Os aeroportos, todos eles, são considerados federais. Então tudo tem que passar pela Anac, pela Secretaria da Aviação”, detalhou.

Ele ainda disse que o Ceará precisa debater o futuro que quer para os equipamentos. “Mas, o meu ponto de vista é que teremos uma operação de outorga aí por 10 ou 20 anos, pelo menos dos maiores aeroportos: Jericoacoara, Aracati e Sobral. E vamos ver se até lá a gente consegue dar viabilidade para um ou outro aeroporto.”

Aeroporto de Sobral é visto como promissor

Especificamente sobre o terminal de Sobral, Bismarck diz haver interesse das companhias aéreas de voarem para lá. “Precisamos fazer alguns ajustes de equipamentos que permitam ainda o pouso para poder ter certificação para os aviões comerciais e os outros”, frisou.

Mas o foco atual é garantir que esses aeroportos estejam aptos a operar. “Que a gente possa trabalhar Jericoacoara, o aumento do fluxo de voos, e conseguir, quem sabe no futuro, vamos para Aracati. Agora não posso dizer para vocês que a gente tem isso concreto, mas é um trabalho que nós já estamos nos dedicando”, complementou Bismarck.

Confira a lista de aeroportos regionais do Ceará impactados com a medida da Infraero

Aeroporto de Quixadá

Aeroporto de Tauá

Aeroporto de Sobral

Aeroporto de Crateús

Aeroporto de Iguatu

Aeroporto de Camocim

Aeroporto de Campos Sales

Aeroporto de São Benedito

Aeroporto de Aracati

Aeroporto de Jericoacoara

