Empresa oferta pacote de internet e TV para torcedores do Leão e do Vozão

Os torcedores do Ceará Sporting Clube e do Fortaleza Esporte Clube são o foco de lançamento da Giga+ Fibra, que já patrocina ambos os times.

A empresa lançou ofertas a partir de R$ 139,90 para esses públicos, que já podem ser acessadas, seja por novos ou atuais clientes.

A campanha reúne banda larga e TV com transmissão ao vivo dos jogos. Segundo Alexandre Lovecchio, vice-presidente de da Alloha Fibra, as ofertas da empresa garantem mais de R$ 1.000 de economia por ano frente a outras operadoras.

O novo produto, chamado de Giga+Torcedor, vem com duas modalidades de planos: Giga+Laion e Giga+Vozão.

A marca pertence à Alloha Fibra, que detalha os pacotes, com banda larga de 600 Mega até 1 Giga de velocidade, serviços de streaming Paramount+ e mais de 60 canais de TV, incluindo Premiere, SporTV, ESPN, além dos sinais locais da TV Globo e Record, que transmitem as principais competições de futebol do ano. É possível também ter a opção de visualização em quatro telas.

Se for sócio torcedor de um dos times, o acordo é que essas pessoas tenham descontos adicionais na velocidade de internet por meio dos clubes de benefícios do Ceará ou do Fortaleza.

Nesse cenário, o executivo acredita que as ofertas cobrem 97% de toda a audiência que esse cliente do mundo do futebol gosta.

O slogan da campanha é “Apoie quem apoia seu time”, e Lovecchio frisa que fará campanhas separadas para cada público, em diferentes plataformas, como jornais, outdoors, rádios etc.

A aposta para atrair o consumidor passa também por distribuir brindes, como camisas autografadas, realizar passeios nas sedes dos clubes e ofertar ingressos para os jogos, incluindo o camarote no Castelão, que serão divulgados nas redes sociais da marca, no decorrer da campanha.

“ É a nossa forma de valorizar o futebol cearense e estar mais perto da torcida que faz a diferença”, reforça Lovecchio.

Dentre os números levantados pelo gestor da Alloha Fibra, ele cita que o Ceará é um dos mercados mais relevantes da empresa, com mais de 300 mil clientes.

Desta base de clientes, o executivo prospecta que pelo menos 15% migrem para os novos planos. Além disso, ele estima crescimento de base de “mais ou menos 10% ou 15% também.”

A marca está em 74 cidades cearenses, com alegadas 54 posições de líder ou vice-líder onde atua. Porém, sua maior atuação é na Capital.

Com os clubes de futebol, vale lembrar que a empresa assinou em fevereiro patrocínio com o Fortaleza Esporte Clube e o Ceará Sporting Clube para a temporada de 2025.

Atuação da Alloha Fibra no País



A Alloha Fibra é a quarta maior empresa em número de assinantes e extensão de fibra óptica do País.

Atua em 864 cidades brasileiras em 22 estados, alcançando aproximadamente 1,7 milhão de clientes no B2B (empresa para empresa) e B2C.

São cerca de 4,4 mil colaboradores em uma única marca comercial: Giga+ Fibra, para o mercado consumidor, e a Giga+ Empresas, voltada ao mercado B2B.

