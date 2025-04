Na China para fomentar Polo Automotivo, governador do Ceará se reúne com JAC Motors

Foto: Reprodução/InstagramElmanoFreitas Outro momento do representante da JAC com o governador Elmano de Freitas

Na China para fomentar o Polo Automotivo de Horizonte, que ficará na antiga Troller, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) teve encontro com a marca JAC Motors.

O Estado mantém estande na “Auto Shangai 2025: embracing innovation, empowering the future”, uma das maiores feiras automobilísticas do mundo.

É o único espaço do Brasil no evento, que reúne companhias de mais de 20 países, com exposição de novos modelos de veículos de energia.

No Local, ele se reuniu com a empresa chinesa, a maior fabricante de veículos comerciais leves do país asiático.

O estande é justamente o espaço de prospecção de negócios do governo estadual. Procurado, o Executivo não quis comentar sobre o encontro.

Porém, em vídeo publicado nesta quinta-feira, 24 de abril, direto da feira em Xangai, dá para ver dois momentos com representante da JAC Motors.

Um foi em reunião no estande cearense, em que o terno de um dos participantes tem o símbolo JAC. Outro foi em um momento para foto pousada, com o governador, inclusive, segurando a miniatura de um caminhão com a insígnia JAC.

A empresa é conhecida por ter fábricas modernas, robotizadas, organizadas e limpas e pelos produtos construídos ao gosto do consumidor brasileiro.

Ainda é referenciada como tendo produtos com boa relação custo/benefício, uma vez que os modelos quando chegaram ao Brasil, em 2011, já vinham bem equipados (airbag duplo, ABS, CD player, rodas de liga leve, trio elétrico, entre outros itens, todos de série).

Foto: Reprodução/InstagramElmanoFreitas Representante da JAC no estande do Ceará

Mas apesar de ter anunciado projetos para montar fábricas no Brasil, nenhum foi para frente.

A varejista Grupo SHC é quem representa a JAC Motors no Brasil e assinou contrato de representação para o mercado brasileiro.

A empresa preparou-se durante um ano e meio, realizando testes de longa duração dos primeiros automóveis para adaptá-los às condições brasileiras e, simultaneamente, iniciou a construção de 50 concessionárias, que seriam inauguradas no mesmo dia: 18 de março de 2011.

Naquele ano, a JAC chegou a anunciar a construção de uma fábrica em Camaçari, Bahia, com capacidade para produzir 100 mil veículos por ano, com um investimento de R$ 1 bilhão, mas a alta de 30 pontos percentuais na alíquota do IPI acabou esse plano.

Em dezembro de 2017, o Grupo SHC, que controla a JAC Motors no Brasil, falou do projeto de fábrica em Itumbiara, Goiás, com produção anual de 35 mil unidades dos modelos T5 e T40, com início das operações previsto para o fim de 2019, mas não houve concretização.

Na conversa com o governador e o representante da JAC acompanhavan o vice-presidente e acionista da Comexport, Rodrigo Teixeira, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri, além do presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

