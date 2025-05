1º do Brasil em camarão, cearense quer chegar a 200 mil toneladas ao fim do ano

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 03.04.24 - Aumento na produção de camarão no Ceará (Fco Fontenele/OPOVO)

O Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil e a meta neste ano é chegar a 200 mil toneladas, ultrapassando a capacidade atual de 170 mil toneladas por ano.

Cristiano Maia, fundador do Grupo Samaria, é justamente este maior criador do crustáceo no País e que atua como vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca). Ele quem estipula a meta.

Sobre o setor na totalidade, o empresário diz existir cerca de 2,6 mil fazendas da criação No Estado, num setor que gera 20 mil empregos diretos nestes locais e em torno de 50 mil somando os indiretos

Atualmente, Cristiano diz que tudo vai para o mercado nacional e que, além do Reino Unido, cujas negociações para exportar para lá ainda aguardam uma resolução até junho, ele diz que mira a União Europeia. Ou seja, o setor de carcinicultura quer chegar ao Brexit.

"Recebemos visita do Reino Unido... Eles prometeram para dezembro... Mudou e prometeram até junho a certificação para exportar", disse.

Para conquistar os europeus, tentam com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que auditores da União venham visitar o Brasil.

Em relação à importação do camarão, o empresário se preocupa com a concorrência, sobretudo quando se falam de doenças não existentes nacionalmente. "Pode vir vírus no camarão congelado e se proliferar", contesta.

Para o Mapa, além de o Ceará liderar a produção de camarão no Brasil, o Estado se destaca pela interiorização da carcinicultura, utilizando áreas do sertão com água salobra para impulsionar a atividade, mesmo em regiões mais secas.

A praia de Águas Belas (Cascavel) sediará, nos dias 28 e 29 de maio, o Seminário de Integração Regional da Rota das Falésias do Ceará. O objetivo é reforçar a cooperação entre os municípios da rota, com foco na sustentabilidade, na valorização da identidade local e na geração de emprego por meio do turismo. A rota é composta por: Eusébio, Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati, Pindoretama e Icapuí.

Com entrada gratuita, Fortaleza recebe a primeira Feira Internacional do Estudante no dia 31 de maio, no Ninna Hub. As vagas limitadas são preenchidas pelo site: okintercambio.com.br/feira-do-estudante-internacional/.

Além da feira, o evento contará com uma programação no auditório do Ninna Hub. Temas como "o ensino de idiomas no Brasil e Exterior se complementam" serão abordados. O evento é das 10h às 19h, na avenida Dom Manuel, 1020, Centro.

O setor farmacêutico calcula R$ 283 milhões em medicamentos roubados em 2024, com consequente abastecimento de mercado clandestino e elevação de riscos à saúde.

Maurício Filizola, diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sincofarma) e presidente da Rede de Farmácias Santa Branca, que conta inclusive com uma distribuidora, alerta que, além da possibilidade de ineficácia terapêutica, esses produtos podem estar adulterados, vencidos, armazenados de forma inadequada ou mesmo serem falsificações.

O número vem de dois estudos encomendados pela Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Medicamentos Especializados (Abradimex). As análises foram da consultoria Deloitte e da Overhaul, plataforma para gerenciamento e prevenção de riscos no transporte.

A Rommanel anuncia à coluna a abertura de três pontos de venda no Ceará neste mês. Um foi inaugurado no Cariri Shopping, em Juazeiro do Norte, e estão estreando as unidades da rua General Sampaio, 1332, no Centro, e do Shopping Iguatemi Bosque, ambas em Fortaleza.

Os espaços são para clientes finais e para empreendedores e revendedores. A marca trabalha com joias banhadas a Ouro 18K e em Prata 925. No País, somam 300 pontos.

Vale lembrar que já houve abertura de lojas no Centro de Fortaleza e na Aldeota. No dia 23 de maio, haverá o lançamento de 10 referências de relógios da Rommanel.

