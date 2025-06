Dia dos Namorados: Gasto médio do fortalezense será de R$ 326

Foto: Santo Antônio é conhecido por ser o santo casamenteiro e padroeiro dos namorados (Imagem: Luis Fraga | Shutterstock)

A coluna adianta, com exclusividade, os dados da pesquisa de intenção de consumo do Dia dos Namorados para Fortaleza, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-CE), por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), que é divulgada hoje.

O levantamento mostra que cerca de 173 mil casais pretendem comemorar o 12 de junho e devem movimentar, em média, R$ 326, por pessoa, na busca por presentear seus parceiros.

Para a entidade, a data vem se consolidando como um dos períodos mais importantes no comércio de Fortaleza, ficando atrás apenas do Natal, Dia das Mães, Black Friday e Dia das Crianças.

Após a tradicional desaceleração dos primeiros meses do ano, a expectativa, portanto, é de que a celebração do amor venha na cola ao considerado forte desempenho do Dia das Mães. Além disso, a perspectiva da Fecomércio-CE é que ela impulsione o acumulado do comércio e dos serviços no primeiro semestre.

De acordo com a pesquisa, 36,7% dos consumidores fortalezenses devem presentear com itens como roupas e acessórios, perfumaria, joias, relógios, calçados, chocolates e flores.

"A celebração da data também movimenta bares, restaurantes e o setor de serviços (...), ampliando as oportunidades para diversos segmentos da economia local.

Energia

A Thopen, plataforma voltada ao mercado livre de energia, com foco na abertura para o consumidor final, anunciou a aquisição de 52 usinas solares fotovoltaicas no Nordeste.

O investimento é avaliado em R$ 750 milhões. Os ativos encontram-se no Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e somam 200 MWp, com potencial para abastecer o consumo médio de mais de 64 mil comércios, por meio da geração distribuída (GD).

Abaiara

A administração da folha de pagamento de prefeituras é um bom negócio.

Quem abriu chamamento para credenciar instituição financeira para prestação de serviços bancários de gerenciamento de créditos provenientes da folha de seus servidores e agentes políticos foi o Executivo de Abaiara, a 516,63 km de Fortaleza, na microrregião de Brejo Santo.

A instrução do credenciamento abre hoje, a partir das 9 horas e vai até o dia 23 de junho de 2025.

Reforma

Com a entrada em vigor do novo modelo de nota fiscal em outubro, é importante as empresas se adaptarem para não correr o risco de não conseguir operar normalmente em 2026.

"Quem não estiver emitindo a nova nota até outubro, simplesmente não conseguirá vender a partir de 2026", alerta Haroldo Menezes, especialista em soluções fiscais e CEO da HMIT.

A fase de transição começará em julho, com a liberação do ambiente de testes. Já em 1º de outubro de 2025, o novo modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e) entra em vigor, ainda com valores e alíquotas zerados, que só começam a ser calculados em 2026.

A HMIT trabalha com essa integração durante a transição da reforma e o CEO estima movimentar mais de 1,5 milhão de documentos fiscais de mercadorias durante a transição.

UFC bem poliglota

Foto: Divulgação/ Universidade Federal do Ceará Universidade Federal do Ceará, campus Itapajé

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está bem poliglota. É que ela firmou memorando de entendimento de cinco anos para a Cooperação Internacional entre a Universidade Federal do Ceará e o Instituit Pasteur Montevideo.

Os objetivos são criar um entendimento mútuo, estabelecer um ambiente de cooperação e definir bases para a cooperação nas áreas de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, comunicação, informação, gestão e políticas no campo da saúde em geral.

Também foi publicado o acordo de cooperação com a École Nationale Supèrieurs de Caen, na França, a fim de promoverem ações e projetos de interesse comum das instituições, tais como intercâmbio de estudantes e professores nos domínios da pesquisa científica, do ensino superior e em todos os outros domínios acadêmicos, como os programas de gestão universitária.



