O quanto casais do Nordeste brigam por dinheiro

Foto: AURÉLIO ALVES Fortaleza, CE, BR 17.12.23 - Movimentação no Shopping Iguatemi para compras de natal (Aurélio Alves/OPOVO)

Nesta semana do Dia dos Namorados, que cai na quinta-feira, 12 de junho, a coluna destaca que o dinheiro pode ser motivo de briga entre os casais do Nordeste. Entrevista com 1.120 pessoas mostra que 49% dos respondentes apontam que as finanças são a principal causa de atritos em relacionamentos amorosos. Além disso, 56% já tiveram problemas financeiros causados por relacionamentos.

Na Região, 68% dos pesquisados dizem ter como hábito conversar abertamente sobre o tema com o parceiro, enquanto 63% organizam o planejamento financeiro em conjunto.

O levantamento encomendado pela Serasa foi realizado pelo Instituto Opinion Box, entre 19 e 22 de maio, e evidencia que mais da metade das pessoas (51%) já escondeu algum problema financeiro do parceiro. Tomar decisões financeiras por impulso (32%), a falta de algum planejamento (31%) e gastos excessivos com itens supérfluos (29%) são as atitudes que mais geram conflitos.

Se o relacionamento nem começou ainda, 24% dos entrevistados admitiram já ter investigado a situação financeira de alguém antes de se envolver romanticamente, enquanto 10% revelam ter consultado o Serasa Score e o CPF do possível futuro parceiro - ou seja, pelo menos 1 em cada 10 pessoas.

Além disso, o impacto financeiro de um relacionamento pode perdurar mesmo após o fim. No Nordeste, 49% já tiveram o nome negativado por conta de um parceiro, enquanto 46% afirmam ter contraído dívidas após o término de uma relação.

"Infelizmente, muitos casais acabam caindo nessa situação de infidelidade financeira, por vergonha de assumir suas dificuldades em lidar com o dinheiro ou pelo próprio medo de perder o parceiro", explica Valéria Meirelles, psicóloga do dinheiro da Serasa.

Namorados 2

Outra pesquisa Serasa aponta gasto médio de R$ 300 por pessoa, parecido com a pesquisa da Fecomércio da semana passada, esta última voltada para consumidores de Fortaleza (R$ 326). Na Serasa, 50% dos entrevistados pretendem comprar presentes. Entre estes, 75% já haviam comprado no ano passado. Destes, 37% planejam gastar o mesmo valor, enquanto 28% pretendem reduzir e 23% têm a intenção de investir mais.

Agro

A irrigação vai entrar em debate pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (ABID), que promovem o 3º Workshop "Setor Agropecuário na Gestão da Água - Irrigação e Energia" com o mote da irrigação como vetor para a segurança alimentar, a eficiência produtiva e a sustentabilidade dos recursos naturais. O evento é realizado hoje em Brasília. Inscrições em https://tinyurl.com/yu8pwjtw

Câmara Brasil-Argentina realiza feira

A Câmara Brasil-Argentina realiza, entre 17 e 18 de junho, feira cultural e gastronômica, nas dependências do Senac Aldeota, em Fortaleza. Haverá conteúdo técnico e discussão sobre temas, como "reforma tributária: impactos nos setores de alimentos, bebidas e varejo"; "atualizações em importação/exportação e práticas de comércio exterior"; "capacitação em vinhos para empresas", "intercâmbio cultural para além da gastronomia" etc.

Além disso, serão realizadas capacitações e oficinas práticas com workshop de culinária Brasil-Argentina, inclusive com oficina de empanadas. A entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais da Câmara Brasil-Argentina no Ceará (@camarabrasilagentinace).