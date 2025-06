Cresce a pressão para aulas presenciais na área de Saúde

Foto: Nathália Varela/Crefito-6/Divulgação Jacques Esmeraldo, presidente do Crefito-6

A área da Saúde pressiona o Governo Federal para incluir outras categorias nas novas regras de educação a distância (EaD) do Ministério da Educação.

Em 19 de maio, o órgão, por decreto, proibiu Medicina, Direito, Odontologia, Enfermagem e Psicologia em formato virtual.

Mas outros cursos, como Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Farmácia, Nutrição, Medicina Veterinária e Fonoaudiologia, por exemplo, continuam em EaD e os conselhos representativos entram na pressão para serem incluídos nesta medida.

As novas regras fazem parte de um marco regulatório, que foi adiado quatro vezes desde o fim do ano passado.

As instituições de ensino terão até dois anos para adotar a decisão do MEC, contados a partir da publicação.

Estudantes matriculados em cursos EaD que deixarão de existir poderão concluí-los no mesmo formato acordado no início da graduação.

Exemplos de entidades que se manifestam contra são o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Crefito-6) e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito).

Para ambos, a única modalidade adequada do ensino de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nas universidades do Brasil deve ser presencial.

O presidente do Crefito-6, Jacques Esmeraldo, acredita que a decisão do MEC afeta a qualidade do ensino e, consequentemente, a formação dos profissionais nas áreas.

“Nós do Crefito-6 não concordamos com a formação a distância na área da saúde. Isso trará futuramente uma perda de qualidade para a assistência da população. Não vejo problemas que algumas disciplinas teóricas sejam feitas a distância, o problema é que tanto a Fisioterapia quanto a Terapia Ocupacional, que têm a propedêutica de fazer avaliação, diagnóstico, tratamento e a alta dos pacientes não podem ter esse ensino comprometido, principalmente em disciplinas que exigem a prática.”

Para ele, o ensino presencial é imprescindível para os cursos na área da saúde, e frisa que o Crefito-6 se coloca a favor “do ensino de qualidade” e esclarece que “não são apenas os cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional os prejudicados, mas outros cursos como Farmácia, Nutrição, Medicina Veterinária e Fonoaudiologia.”

“Estamos em busca de respostas, precisamos saber quais foram os critérios utilizados pelo Ministério da Educação para deixar de fora dessa decisão profissionais que precisam de conhecimento técnico e prático presencialmente para exercer com excelência suas habilidades”, acrescentou.

Para se ter ideia, nos últimos anos, de 2018 a 2023, dados do MEC indicam que os cursos a distância cresceram 232% no Brasil.

Em 2023, o número de ingressantes em EaD foi o dobro dos ingressantes nos cursos presenciais.

No mesmo ano, os presenciais somaram 839.353 matrículas, com oferta em 573 municípios, enquanto nos cursos EaD as matrículas subiram para mais de 1,5 milhão, em 2.471 municípios.

“Não nos opomos ao uso das tecnologias como possibilidades pedagógicas, mas somos contra a lógica de substituição progressiva implementada pela EaD, que reforça as desigualdades sociais e regionais desse País”, disse a conselheira nacional de saúde Rafaela Bezerra Fernandes.

Vale lembrar que, além de estabelecer novas regras para a educação a distância, o Decreto nº 12.456/2025 também trata da oferta de cursos presenciais e cria um novo formato, o semipresencial.

A política ainda define as atividades online síncronas e síncronas mediadas (aulas interativas a distância em tempo real) como integrantes da EaD.

