Começa o projeto do porto seco em Quixeramobim

A pedra fundamental do Porto Seco José Dias de Macêdo, no município de Quixeramobim, a 212,24 km de Fortaleza, já tem data para ser lançada. O movimento que marca o início oficial do projeto será realizado na próxima segunda-feira, 7 de julho.

Chamado também de Terminal Multimodal e Multipropósito de Cargas, o empreendimento vai ser um ponto de conexão por meio da Transnordestina.

Equipamentos do tipo também são conhecidos por ligarem o rodoviário, aéreo e marítimo, pois a ferrovia tem previsão de chegar até o Complexo Industrial e Portuário do Pecém em 2027.

O convite para o lançamento veio por duas vias. Pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Outro pela Value Global Group, multinacional brasileira que atua no comércio exterior e logística multimodal.

Na ocasião, será realizada a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Município.

A solenidade será na Fazenda Serrote dos Bois, na zona rural, local que vai receber o terminal da Value.

São presenças confirmadas o governador do Ceará, Elmano de Freitas; o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta; e o CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo.

Contabilidade

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRCCE) realiza, hoje, às 18h, a solenidade de reinauguração do Auditório Antônio Ribeiro Coelho, na sede da avenida da Universidade, 3057 – Benfica. O evento contará com palestra "Reforma Tributária: aspectos operacionais e práticos".

Terá ainda o lançamento oficial do Clube de Benefícios para a Classe Contábil, fruto da parceria entre Conselho e o Sindicato dos Contabilistas.

BNB



O BNB passou a integrar o comitê de fomento ao empreendedorismo da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) Ceará.

A parceria foi firmada entre o presidente da entidade, Wladson Sidney, e a superintendente de Marketing e Comunicação do BNB, Evineide Dias.

A articulação visa iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor regional. A missão da ADVB é conectar profissionais de vendas e marketing ao empreendedorismo.

Economistas CE

O Corecon-CE e a Fecomércio divulgam a sexagésima sétima edição da pesquisa Índice de Expectativas dos Especialistas em Economia (IEE). Em maio e junho, as expectativas de 98 especialistas em economia foram colhidas.

O estudo pontua de zero a 200 pontos. Abaixo de 100 pontos configura-se pessimismo e acima otimismo. O número de variáveis analisadas com otimismo foi o mesmo da pesquisa anterior, três: evolução do PIB (125,0 pontos), oferta de crédito (112,5 pontos) e nível de emprego (106,9 pontos).

O de pessimismo também foi igual: cenário internacional (91,0 pontos), taxa de câmbio (80,6 pontos), salários reais (79,2 pontos), taxa de inflação (71,5 pontos), taxa de juros (54,2 pontos) e gastos públicos (49,3 pontos).

São João de Maracanaú

Maracanaú anunciou o balanço do São João, que completou 20 anos. O público total superou 2,7 milhões de espectadores, acima dos 2,5 milhões de pessoas de 2024.

A movimentação financeira divulgada pela gestão foi superior a R$ 100 milhões, contemplando as cadeias produtivas ligadas ao turismo, vestuário, alimentação, estética, e serviços diversos.

Na empregabilidade, a soma chegou a 4.500 postos de trabalho diretos e indiretos, o que entra no bojo de montagem da estrutura, segurança, alimentação, até a produção cultural, e chegando a 1.500 empreendedores selecionados por meio de editais públicos para atuação como barraqueiros e ambulantes (e pessoal de apoio). O setor de turismo apresentou média de ocupação hoteleira de 90%.

