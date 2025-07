Itaueira e Governo do Ceará anunciam R$ 153 mi em energia e agricultura irrigada

Foto: Reprodução/Instagram Elmano de Freitas Governador Elmano de Freitas (PT) anuncia investimento conjunto da Itaueira e do Estado em energia e agricultura irrigada

O Governo do Ceará e a Itaueira Agropecuária SA anunciaram nesta segunda-feira, 30 de junho, o início do projeto São João do Aruaru, também conhecido como Projeto Itaueira, com o aporte conjunto de R$ 153 milhões. O POVO teve acesso em primeira mão ao estudo da parceria que garante a volta do grupo ao Estado.

Por parte da empresa, são investidos cerca de R$ 120 milhões nos próximos cinco anos, na agricultura irrigada, com foco na retomada do cultivo de melão e melancia.

Deste valor, R$ 80 milhões já foram aportados inicialmente, e os R$ 40 milhões restantes serão aplicados ao longo dos próximos cinco anos. Estes montantes incluem infraestrutura como casas, galpões, maquinário, sistemas de irrigação e áreas preparadas.

Já do Executivo estadual o foco é na infraestrutura de energia. Serão R$ 33 milhões, com recursos do Programa de Investimentos Especiais (PIE), para implantação, melhoria e reforço imediato do Sistema de atendimento de Energia Elétrica na Região de São João do Aruaru, no município de Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza.

O PIE busca justamente aplicar recursos provenientes da distribuidora de energia local (Enel Ceará) em projetos de infraestrutura indicados pelo Governo do Estado.

Neste caso, a obra de energia inclui uma linha de transmissão de alta potência de 69KV e 68,9 km de extensão, que está em fase final e permitirá o início do plantio agora em julho de 2025.



A implantação de energia trifásica na região é vista como essencial para o retorno da Itaueira Agropecuária SA, uma empresa âncora que investiu na infraestrutura local.

A meta com o projeto é dobrar a exportação de frutas do Estado. Em 2025, o número de contêineres exportados deverá ser em torno de 200 unidades.

Além disso, a parceria entre iniciativa privada e Poder Público busca a atração de novos investimentos e fortalecimento da cadeia produtiva.

Isso porque a Itaueira é considerada uma empresa âncora, e a chegada da energia elétrica de qualidade na região poderá atrair outros interessados de médio e grande porte do segmento da agricultura irrigada, além de pequenos produtores.

“A Itaueira volta a fazer investimentos importantes no Ceará, para a produção de melão, e nós ficamos muito satisfeitos porque, além dos investimentos, é geração de emprego e oportunidade para o nosso povo, investimento lá no distrito de São João do Aruaru, muito importante para que a gente possa, assim, aumentar as oportunidades”, detalhou o governador Elmano de Freitas (PT).

Vale frisar que a companhia é tradicional na produção e exportação de melão, melancia, caju e outros produtos, e detentora da marca Rei, com o famoso Melão Rei, aquele da redinha.

Possuem ainda especialidades em frutas frescas: melões das variedades amarelo (Yellow Honey Dew), verde (Pele de Sapo), gália e cantaloupe, mini melancias sem sementes, uvas, pimentões, mel e camarão. Também produzem suco de caju e de melão a granel, em tambores de 190 kg.

Carlos Prado, fundador da Itaueira, frisou que o plantio de melão em Morada Nova começou na manhã desta segunda-feira, 30 de junho.

“No momento em que foi construído o linhão de energia para atender todo o vazio que havia ali no município de Morada Nova, nós criamos também uma oportunidade muito grande ali para aquela região se desenvolver”, complementou o empresário

Ele detalha que melancia também será plantada nesta região e que, no total, nesta safra, a empresa chegou a 1,2 mil empregos. Nos próximos três anos o empreendedor estima chegar a uma área total de 3 mil hectares irrigados, equivalentes a 3 mil empregos, segundo o índice da fruticultura de cada hectare ser igual a um posto de trabalho.

O governador do Ceará acrescentou que tem perspectivas “muito positivas” para a agricultura irrigada.

“Nesse momento, nós estamos fazendo a obra de duplicação do Eixão das Águas. O Governo Federal está fazendo o Ramal do Salgado e nós estamos, com o Governo Federal, também garantindo dobrar as bombas que hoje fazem a transmissão de água vindo da transposição do São Francisco”, disse.

Elmano detalhou que essas obras são para garantir maior segurança hídrica para o consumo da Região Metropolitana de Fortaleza e para a produção agrícola. “Portanto, podendo ampliar a área irrigada do estado do Ceará.”

Impactos do projeto São João do Aruaru

Os aportes acarretam promoção do desenvolvimento econômico da região, gerando empregos e aumentando as exportações de frutas do Estado.

Mais um ponto é a importância de tudo acontecer em Área Livre de Pragas (ALP), ao estimular a competitividade cearense. Essa condição é considerada essencial e obrigatória para viabilizar as exportações de cucurbitáceas, especialmente melão e melancia, para mercados exigentes como os Estados Unidos.

A escolha da localização do projeto no Distrito de São João do Aruaru, em Morada Nova, é devido à área ter alto potencial agrícola.

Também é visto o impacto no reforço da liderança na fruticultura irrigada e na exportação. Hoje, por exemplo, o Ceará já é o quinto maior exportador nacional de frutas e o maior de sucos naturais e água de coco.

Veja um resumo do projeto entre o Ceará e a Itaueira

Área Plantada: plantio esse ano de 1250 hectares de melão com previsão de 3.000 ha em três anos. Irão plantar 60 hectares/semana. Grande parte da nutrição já é orgânica, bem como a maioria dos defensivos biológicos, fungos e bactérias, benéficos, já são produzidos pela própria Itaueira.

Empregos: O número de pessoas empregadas deverá ser de 1.250 pessoas no pico da colheita em 2025 e no futuro até 3.000 pessoas

Investimento da empresa: R$ 120.000.000, sendo R$ 80.000.000 inicialmente, mais R$ 40.000.000 nos próximos cinco anos

Investimento Governo do Estado (PIE): R$ 33.000.000 (para toda a região de São João do Aruaru). Linha de Transmissão de 69KV: 68,9km

Exportação: O número de contêiners exportados em 2025 deverá ser em torno de 200 unidades de 40’.

Desafios para impulsionar a agricultura irrigada no Ceará

Para impulsionar a fruticultura irrigada no Ceará, foram identificados e estão sendo abordados desafios significativos, além de serem necessários investimentos substanciais, tanto da iniciativa privada quanto do governo.



Dentre os pontos destacados como desafios estão:

Insuficiência de água para irrigação: Um dos desafios enfrentados no passado foi a insuficiência de água para irrigação, especialmente devido à seca prolongada que ocorreu de 2012 a 2017. Este fator levou as empresas como a Itaueira Agropecuária SA a transferir sua produção para estados vizinhos. No entanto, a situação mudou com o retorno do estoque de água nos principais reservatórios do Ceará.

Um dos desafios enfrentados no passado foi a insuficiência de água para irrigação, especialmente devido à seca prolongada que ocorreu de 2012 a 2017. Este fator levou as empresas como a Itaueira Agropecuária SA a transferir sua produção para estados vizinhos. No entanto, a situação mudou com o retorno do estoque de água nos principais reservatórios do Ceará. Qualidade e Capacidade da Energia Elétrica: A região de São João do Aruaru, em Morada Nova, que possui alto potencial para a produção de frutas, camarão e pecuária leiteira, não contava com energia elétrica de qualidade que atendesse à demanda necessária para grandes empreendimentos. As redes elétricas existentes eram formadas por um sistema MRT (monofilar com retorno por terra), projetado unicamente para atendimento domiciliar, não para a demanda industrial.

Polos de produção irrigada no Ceará

A produção irrigada no Ceará é organizada em seis polos regionais, abrangendo 64 municípios, o que corresponde a 35% do total de municípios do Estado. Os locais de produção irrigada são:

Polo da Ibiapaba

Polo do Baixo Acaraú

Polo Metropolitano

Polo Baixo Jaguaribe

Polo Centro-Sul

Polo Cariri

O município de Morada Nova, por exemplo, integra o do Baixo Jaguaribe, que é um dos principais de produção.

Neste polo, a atividade de fruticultura se destaca com uma elevada taxa de crescimento e um incremento substancial entre todas as atividades desenvolvidas na região, além de carcinicultura, avicultura e pecuária de leite.

A fruticultura irrigada de alta tecnologia, especialmente aquela voltada para a exportação, é cada vez mais importante para o agronegócio do Ceará, segundo informa a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE).

Característica de Morada Nova e do distrito de São João do Aruaru

O município de Morada Nova e o Distrito de São João do Aruaru possuem características importantes para o desenvolvimento da fruticultura irrigada no Ceará.

Situam-se na mesorregião do Jaguaribe, especificamente na microrregião do Baixo Jaguaribe e no Vale do Jaguaribe.

Morada Nova é o 8º município cearense em extensão territorial, com 2.764 km² e contava com uma população estimada em cerca de 64 mil pessoas em 2021.

Dentre os indicadores socioeconômicos (dados de 2018), possui um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,610 e PIB nominal de R$ 127,6 milhões.



O PIB per capita é de R$ 15,4 mil e a região tem vocação agropecuária. A fruticultura é uma atividade de destaque na região, com elevada taxa de crescimento e incremento substancial.



A cidade também se destaca como o 9º município produtor de camarão e o 2º maior produtor de leite do Estado em 2021.



Detém o maior rebanho bovino do Ceará e também se destaca na criação de ovinos, caprinos e suínos.



O Valor Bruto da Produção (VBP) dos produtos da agricultura foi de R$ 25,7 milhões em 2021, com cerca de 31 mil toneladas produzidas em 14 mil hectares.



No distrito estão inseridas grandes empresas de frutas e outros produtos do agronegócio, como a Fazenda Família Tavares, Fazenda Francisco Mourão, Fazenda Manancial, Fazenda Repouso do Guerreiro, Fazenda Açude das Melancias do Grupo Edson Queiroz e a Fazenda Itaueira Agropecuária S/A.

Quem é a Itaueira Agropecuária S/A

A Itaueira é uma empresa familiar fundada em 1983, especializada na produção de frutas frescas, como melões, mini melancias sem sementes e uvas, além de mel, suco de caju e pimentões coloridos da variedade Blocky.

A matriz fica em Fortaleza, com fazendas nos estados do Piauí, do Ceará e da Bahia, a 1.000 quilômetros de distância uma da outra.

Em São Paulo, fica o escritório comercial, que gerencia as vendas para todo o Brasil. As exportações são gerenciadas a partir da matriz, em Fortaleza.

Exportam diretamente para Estados Unidos, Canadá, Chile, Dubai, Rússia, Holanda, Espanha e Itália.

Em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, a Itaueira produz o Camarão Rei da espécie Litopenaeus vannamei, conhecida como camarão cinza. No projeto são mais de 300 hectares de lâminas d'água.

Na Serra da Ibiapaba, a Itaueira realiza a produção de pimentões coloridos da variedade Blocky na sua filial em São Benedito, especificamente na localidade de Inhuçu, Ceará.

A área dedicada a essa cultura abrange 15 hectares, todos sob estufas. Atualmente a empresa conta com mais de 2 mil colaboradores. Em 2024, o faturamento declarado foi de aproximadamente R$ 500 milhões.

