Hospital de Fortaleza terá visita de animais dos pacientes internados

Foto: Karoline Duarte de Carvalho/Rede Oto/Divulgação Área para receber pets de pacientes internados é a primeira em hospitais particulares de Fortaleza

O Hospital Oto Santos Dumont (ex-São Mateus, fundado em 1993) vai inaugurar o Espaço OtoPet, adaptado para receber visitas de animais de estimação dos pacientes internados.

A unidade da Rede Oto comunica à coluna que quer, com isso, ampliar a humanização do atendimento e contribuir com a recuperação física e emocional dos beneficiários, a partir da presença de seus companheiros.

Toda a área está pronta, sendo prevista para inaugurar até o fim de julho. Mas será permitido o acesso tanto de cães quanto de gatos aos tutores hospitalizados, desde que, claro, haja autorização da equipe médica responsável e mediante agendamento.

Segundo o Dr. Túlio Sugette, diretor médico do Oto Santos Dumont, a proposta reforça o compromisso do hospital com a atenção integral à saúde.

“Sabemos que o contato com animais pode reduzir o estresse, aliviar sintomas de ansiedade e contribuir diretamente no processo de recuperação. Criar um espaço seguro e acolhedor para esses reencontros é mais uma forma de cuidarmos não só do corpo, mas também da saúde emocional dos nossos pacientes”, disse.

Ele acrescentou o fato de o espaço exclusivo para a visitação de pets ser algo inédito entre os hospitais particulares de Fortaleza e segue uma tendência crescente de iniciativas que promovem o acolhimento e a personalização da experiência hospitalar.

Foto: Karoline Duarte de Carvalho/Rede Oto/Divulgação Animais vão passar por avaliação prévia e é necessário agendamento

Critérios para a visitação de animais ao hospital

Dentre os critérios para a visitação, além de permissão dos médicos e agendamento, é preciso cumprir fatores de higiene e ter a análise do comportamento animal.

Para isso, haverá o acompanhamento das equipes de saúde e apoio dos responsáveis pelos animais.

