CSI vende duas empresas e foca em mercado de hidrogênio verde

Foto: Divulgação Patrick Allex da CSI Gerpower

Com a movimentação de R$ 41,5 milhões, o empresário cearense Patrick Lima soma esse montante com a conclusão da venda de duas empresas que construiu e investimentos nos geradores movidos a hidrogênio verde em parceria com a Qair.

A CSI Tech foi vendida por R$ 20 milhões, enquanto a operação da CSI Audiovisual foi negociada por R$ 6 milhões. Os recursos serão redirecionados para os novos aportes, especialmente no setor energético, com a CSI Geradores.

Esta última companhia tem mais de 25 anos de atuação no mercado, com locações realizadas sobretudo para grandes eventos, obras e operações industriais. O empresário declara que, em 18 meses, investiu R$ 15,5 milhões na expansão da marca.

Destes, R$ 3 milhões foram para aquisição dos dois primeiros geradores movidos a hidrogênio verde da América Latina, resultado da parceria com a multinacional francesa.

Hoje, a CSI Geradores atende mais de 5 mil KVA em potência instalada e mais de 12 mil locações no País. Tem ainda a vertente em fontes limpas de energia, como bancos de baterias e sistemas híbridos com diesel e solar.

“Mais do que empreender, é hora de devolver para a sociedade, com responsabilidade ambiental e soluções que impactem o futuro”, complementou o empreendedor.

Golpistas pagam ao Google pelo envio de e-mails patrocinados como armadilha para fraude

Mais notícias de Economia