Contrato para obras na BR-116 com túnel na Aguanambi, em Fortaleza, é fechado

A Prefeitura de Fortaleza e a Caixa Econômica Federal firmaram contrato de financiamento, no valor de R$ 50 milhões, lastreado em recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para projetos de mobilidade urbana no âmbito do programa Pró-Transporte.

Na Capital, o crédito vai para apoiar a implantação de um corredor de transporte público na BR-116, estando incluso no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Faz parte desta intervenção a construção do túnel viário nas avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi.

O programa do Governo Federal mira transporte público, acessibilidade e qualidade de vida nas cidades. Porém, o desembolso está condicionado à execução das etapas das obras, atestada pela Caixa.

Conforme financiamento, com juros de 6% ao ano mais taxa de referência, o prazo de 252 meses (12 de carência + 240 de amortização) visa otimizar o fluxo de veículos e pedestres e reduzir os impactos ambientais.

Entenda as condições para o corredor da BR-116 em Fortaleza

Ao O POVO, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), detalha que o programa Pró-Transporte, do Governo Federal, traz melhorias tanto para o setor público quanto para o setor privado.

O financiamento em questão foi feito na modalidade de Sistemas de Transporte Público Coletivo e ele tem como condição implantação, ampliação, modernização e/ou adequação de Sistemas de transporte público coletivo urbano e intermunicipal/interestadual, beneficiando prioritariamente os usuários de transporte público, transporte particular e pedestres da Capital. Dentre os objetivos estão:

Melhorar a fluidez no trânsito de veículos, ônibus, motos e pedestres

Redução da incidência de acidentes

Segurança dos pedestres

Priorização do transporte público

Redução da emissão de gases poluentes

Redução dos tempos de viagem

Melhoria da mobilidade local

Redução dos custos de deslocamento, tanto do transporte rodoviário individual quanto do transporte rodoviário particular

Confira o cronograma do projeto do corredor da BR-116, em Fortaleza

A implantação do Corredor 04 de Transporte Público (BR-116) é composto por três trechos:

Avenida Aguanambi

Rotatória Manuel Dias Branco

BR-116

Conforme a Seinf, o trecho da intervenção proposta se localiza entre a rotatória Manuel Dias Branco, no bairro de Fátima, e a Av. Jornalista Thomaz Coelho, no bairro Messejana, totalizando 9,2 km de extensão. A data de início das mudanças não foi revelada.

Na especificação da obra, as intervenções previstas são:

Implantação de 9,2 km de corredor de transporte, com acesso exclusivo por passarela



Terraplenagem e pavimentação na área de intervenção



Implantação de plataformas com embarque/desembarque em nível



Instalação de iluminação nos acessos às passarelas e nas plataformas



Instalação de abrigos, sendo dois por plataforma



Requalificação das calçadas nos entornos dos acessos às passarelas



Drenagem

A outra etapa é a obra do túnel viário, na interseção das avenidas Domingos Olímpio com a Aguanambi.

Justificativa da secretaria para a mudança é que o ponto de cruzamento “concentra intensa movimentação veicular, inclusive de transporte público, controlada atualmente por semaforização de dois tempos, solução que tem tornado lento o trânsito nas duas avenidas neste local.”

“A necessidade de intervenção no cruzamento da Avenida Domingos Olímpio com a Avenida Aguanambi é impulsionada por uma abordagem mais abrangente e alinhada aos princípios de mobilidade urbana sustentável, sempre levando em consideração a relação entre os diversos modais de transporte presentes na interseção, incluindo o transporte público coletivo, pedestres, ciclistas e veículos particulares”, frisou a pasta, em comunicado ao O POVO.



A secretaria acrescenta que o projeto contempla “uma Obra de Arte Especial, compreendendo um túnel a ser implementado na Av. Domingos Olímpio, com extensão contínua na Av. Antônio Sales, atravessando a Av. Aguanambi.”

Entenda a linha do tempo da obra

O túnel que será construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio com Aguanambi foi anunciado ainda na gestão José Sarto (PDT), em setembro de 2023, no lançamento do Anuário do Ceará. À época, a previsão era para começar as mudanças em julho de 2024.

Porém, a obra não chegou a ser iniciada no governo municipal passado. No início deste mandato de Evandro Leitão (PT), a intervenção era tida ainda como no aguardo de recursos. (Colaborou Fabiana Melo)

