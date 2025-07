Empreendedorismo Feminino em alta no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Empreendedorismo feminino em crescimento no Ceará

No primeiro semestre deste ano, a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) registrou 29.246 empresas abertas por mulheres no Estado. O número é equivalente a um aumento de 26,51% ante igual período do ano passado. O setor de serviços lidera com 64,81% dos novos negócios (18.955). Em seguida vêm comércio, com 8.028 (27,45%) aberturas, e indústria, com 2.263 (7,74%).

No primeiro semestre deste ano, a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) registrou 29.246 empresas abertas por mulheres no Estado. O número é equivalente a um aumento de 26,51% ante igual período do ano passado.

O setor de serviços lidera com 64,81% dos novos negócios (18.955). Em seguida vêm comércio, com 8.028 (27,45%) aberturas, e indústria, com 2.263 (7,74%).

Na análise do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Ceará (Sescap-CE), a tendência já se desenha desde 2020.

Segundo dados do IBGE: daquele ano até 2022, o Ceará ocupou o terceiro lugar entre os estados e o primeiro lugar da região Nordeste em participação feminina no microempreendedorismo individual (MEI).

Empoderamento feminino, iniciativas de incentivo promovidas pelo Poder Público e por organizações da sociedade civil, além do desejo crescente por autonomia financeira e satisfação pessoal estão entre os fatores que explicam o avanço das mulheres no empreendedorismo, conforme Carlos Átila, presidente do Sescap-CE.

"Muitas mulheres têm encontrado no empreendedorismo uma forma de conquistar independência econômica e concretizar suas metas pessoais e de carreira. Ao mesmo tempo, elas também passam a promover impactos positivos na sociedade", complementou.

Outro ponto levantado por ele é que o Estado é favorecido por inovações que simplificam a abertura de negócios, como a plataforma "Empresa Mais Simples: Abre no Zap". A ferramenta foi lançada pelo governo estadual em novembro de 2024, sendo o primeiro estado do Brasil a permitir a abertura de empresas por meio do aplicativo WhatsApp.

A política de acesso a crédito Ceará Credi, que tem na sua base 70% de empréstimos a mulheres, também é vista como solução importante "para desburocratizar e entregar eficiência" às novas empresárias cearenses.

Camila Coelho, sócia-diretora de empresa de contabilidade e diretora financeira do Sescap-CE, entende que empreender é uma forma de conciliar a rotina doméstica, os cuidados com os filhos e a vida profissional. "Em muitos casos, os pequenos negócios começam dentro de casa, então eles se constituem como uma alternativa que oferece tanto independência financeira, quanto realização pessoal.

Quintais

O Governo Federal fechou acordo para estruturar quintais produtivos para mulheres no Ceará, incluindo a instalação de sistemas de reúso de água.

As beneficiárias estão nas microrregiões do Baixo Jaguaribe, Médio Jaguaribe e Serra do Pereiro. A iniciativa é tanto para produção de alimentos, como para o consumo de água. Cerca de 1.935 mulheres rurais devem ser beneficiadas, com um investimento da ordem de R$ 7,3 milhões.

Cassinos

Na sessão deliberativa do Senado de hoje, está previsto o debate do projeto de lei 2.234 de 2022, que traz regras para regulamentação das atividades das casas de jogos e apostas no Brasil.

São propostas as permissões de cerca de 700 bingos, 67 cassinos e até mesmo bancas de jogo do bicho. Diante do discurso de que o Congresso está contra o povo e da alta de pessoas viciadas em bets, os olhos públicos estão atentos para esse movimento.

Novos Talentos

Estão abertas, até o dia 19 de julho, as inscrições para a nova edição do curso Novos Talentos, promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO.

Considerado o principal programa de formação e seleção de novos profissionais para o Grupo, o curso é voltado para estudantes de Jornalismo a partir do 3º semestre. O processo seletivo inclui provas de Português e Atualidades e Redação, além de um ciclo de palestras com profissionais da área.

Os 10 alunos selecionados terão a oportunidade de passar por um treinamento prático de três meses nas diferentes editorias do O POVO e da rádio O POVO CBN, sob a supervisão dos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site fdr.org.br/novostalentos

Fifa pede isenção para Copa do Mundo Feminina 2027

Foto: FÁBIO LIMA Fabrízio Gomes Santos, secretário da Fazenda

O secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes, detalhou à coluna a participação do Estado na 49ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz) e no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), esta que é presidida pelo Ministério da Fazenda.

Nesta segunda, ele disse que apesar de o Ceará não ter pauta específica importante, adiantou que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) solicitou convênio para a Copa do Mundo Feminina de 2027, visando isenções tributárias relacionadas ao ICMS.

"Para a gente é importante isso, em virtude de Fortaleza ser sede dessa Copa do Mundo", disse. No primeiro dia, em que se reúnem apenas os secretários, questões fiscais e tributárias foram debatidas. Fabrízio disse que apresentou algumas sugestões para o início da implementação, neste segundo semestre, visando a obtenção dos recursos do Governo Federal para formação do Comitê Gestor da Reforma Tributária.

Mais notícias de Economia