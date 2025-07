Falta-nos educação financeira, aponta Febrabran

Foto: Divulgação Levantamento aponta falta de educação financeira dos brasileiros

A 17ª edição da pesquisa semestral Observatório Febraban feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) mostra uma triste realidade no Nordeste: 60% da população sabe pouco ou nada de educação financeira, mesmo considerando o assunto importante para a vida pessoal e profissional.

Para chegar ao resultado, os entrevistados foram questionados sobre conceitos como controle de despesas, endividamento, poupança e investimento. Dos que reconhecem o tema como essencial, 90% se encaixam nesse pensamento. Além disso, 73% acreditam que o planejamento financeiro influencia na realização de sonhos e projetos pessoais.

"Educação financeira e endividamento são temas afins: a dificuldade de controlar gastos leva muitas pessoas a contraírem dívidas para cobrir despesas e imprevistos. No entanto, o mesmo contexto de desorganização financeira aumenta o risco de inadimplência", afirma o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.

A pesquisa ainda evidencia que 40% dos respondentes no Nordeste afirmam estar endividados. O resultado mostra que, destes, 19% acreditam que terminarão 2025 mais endividados do que estavam no fim do ano passado e 53% esperam reduzir seu nível de endividamento. A maior parte (43%) acredita que vai conseguir pagar suas dívidas até o fim do ano, enquanto 29% projetam para 2026 e 22% pensam que isso ainda vai demorar um pouco mais.

Outro ponto é que o impacto na saúde mental das pessoas foi estimado por 78% dos ouvidos, com reflexos no emocional ou na qualidade de vida. Do hábito de poupar ou investir quando possível, 56% dizem ter esse hábito (27% fazem isso frequentemente e 29% às vezes). Por outro lado, 34% afirmam espontaneamente não ter condições financeiras de poupar ou investir, mas fariam se pudessem.

Em relação ao uso do crédito, a maioria considera como uma prática comum, e os perguntados no Nordeste equivalem a 61% dos que utilizam pelo menos um meio de acesso a crédito pessoal, com destaque para o cartão de crédito (64%).

A pesquisa Observatório Febraban foi realizada entre os 12 e 26 de junho de 2025, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do País, para investigar o que os brasileiros entendem por educação financeira, como veem o nível de educação financeira no país, quais fontes de informação utilizam sobre finanças, o papel do planejamento financeiro na realização de projetos pessoais e práticas relacionadas.

Bebidas

A mudança de hábito dos consumidores já impactou em mudanças nos supermercados. Lojas da Rede Uniforça, por exemplo, registraram crescimento de 20,4% nas vendas no primeiro trimestre deste ano, em comparação a igual período de 2024, das bebidas não alcoólicas.

Houve aumento da procura por saudáveis. Do segmento, destacam-se sucos integrais, águas funcionais, refrigerantes alternativos e cervejas zero álcool.

Búfalos

Fortaleza sediará o XVII Encontro Brasileiro de Bubalinocultores, que reúne criadores, técnicos e pesquisadores, no Hotel Vila Galé, na Praia do Futuro.

Será entre os dias 4 e 7 de novembro. A ideia é discutir inovação, desafios e avanços da cadeia dos búfalos. O momento é promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalos (ABCB).

A cada edição, o encontro é realizado em uma região diferente do País. Mais detalhes em https://tinyurl.com/465zpazz

Hotel moradia

Com um Valor Geral de Vendas de R$ 130 milhões, Fortaleza terá prédio de cerca de 105 metros no Meireles que mescla residencial e hotelaria de alto padrão (5 estrelas), com a bandeira Innerhaus, da holding cearense CVPar.

Há empreendedores por trás de tudo, como a Diretriz Engenharia, o Luzeiros e a Host, que tem restaurantes como Mézzi, Moleskine e Giz.

O hotel já começará a funcionar 100% vendido e, segundo Maurício Salles, engenheiro e diretor da Diretriz Engenharia e que faz parte do Luzeiros, cerca de 70% da parte residencial já está reservada. As vendas devem começar em agosto e a execução da obra tem 40 meses (2028) de execução estimados.

O foco do empreendimento é no público que se preocupa com o bem-estar, envolvendo esportes como os praticados na orla da Beira-Mar. Da parte do hotel, a ideia é que o morador ou hóspede entre pelo gastrobar, com foco em música e vinil.

O projeto prevê rooftop com gastronomia mediterrânea e um bar com vista de 360º da Cidade, além de piscina. Ainda está previsto um spa. O arquiteto será Marcelo Franco, que fez o Carmel Taíba e tem 18 hotéis em andamento no litoral.

Atualmente, o empreendimento já tem licença prévia de instalação, está em processo de alvará de construção e de entrada no registro de incorporação.

Salles disse que os empreendedores querem um projeto InnerHaus no litoral Oeste e outro do Leste, mas são de três a seis anos para desenvolvê-los. Para quem mora, a ideia é uma vaga por apartamento, com possibilidade de tomadas para carros elétricos. A área das unidades residenciais varia de 34 m² a 72 m².

O empreendimento foi concebido com operação integrada de hospitalidade, gastronomia e moradia, ocupando uma única torre vertical. Os últimos andares do 27º ao 36º, além do 9º e do 10º, abrigam o hotel cinco estrelas, com 77 apartamentos de alto padrão e serviços assinados pela Atrio Hotel Management.

O residencial ocupa os andares do 11º ao 25º, com 92 unidades destinadas a moradia permanente, long stay ou short stay, administrados pela Operadora Hoteleira.

No térreo, o público encontra um restaurante de alta gastronomia, pop up store e lobby bar com curadoria sensorial, enquanto o rooftop oferece aos moradores e hóspedes piscina, spa e gastrobar com vista panorâmica para o mar. Ainda no 26º andar, há fitness completo e um lounge gourmet.

Entre os espaços oferecidos, um andar inteiro abriga salas de reunião e espaço para eventos. Áreas de conveniência cuidadosamente projetadas criam uma transição fluida entre viver e hospedar.

Com plano de expansão estruturado, a InnerHaus Hotel & Boutique Residence prevê investir cerca de R$ 500 milhões nos próximos cinco anos em novos empreendimentos em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador e Florianópolis. A estratégia combina projetos greenfield ou retrofit de imóveis com vocação para uso misto, replicando o modelo inaugural de Fortaleza.

Inova Varejo

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem de Fortaleza vai realizar a 4ª edição do Inova Varejo no Iguatemi Hall. A expectativa é de mais de 2 mil participantes.

O evento, em parceria com o Iguatemi Bosque, será realizado na próxima terça-feira, 29 de julho, começando às 17h. Renata Moraes Vichi, CEO do Grupo CRM — holding das marcas Kopenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffee — será uma das palestrantes.



Mais notícias de Economia